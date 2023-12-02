02 декабря 2023

В Челябинске запустят новый автобусный маршрут из Ленинского района в Парковый-2

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Автобус проследует от улицы Петра Столыпина до ГКБ №9 Фото:

В Челябинске с 4 декабря запустят новый автобусный маршрут №11, который соединит Ленинский район и микрорайон Парковый-2. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

«С 4 декабря запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Татищева, Комсомольский проспект, Академика Макеева, <…> Гагарина, Новороссийская, 5-я Электровозная», — сообщили транспортники.

Интервал движения автобусов №11 «Петра Столыпина — ГКБ № 9» составит 20 минут. Всего на маршрут выйдут шесть автобусов. Первый рейс отправится в 6:00, последний — в 21:40.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 4 декабря запустят новый автобусный маршрут №11, который соединит Ленинский район и микрорайон Парковый-2. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области». «С 4 декабря запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Татищева, Комсомольский проспект, Академика Макеева, <…> Гагарина, Новороссийская, 5-я Электровозная», — сообщили транспортники. Интервал движения автобусов №11 «Петра Столыпина — ГКБ № 9» составит 20 минут. Всего на маршрут выйдут шесть автобусов. Первый рейс отправится в 6:00, последний — в 21:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...