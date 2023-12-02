В Челябинске запустят новый автобусный маршрут из Ленинского района в Парковый-2

03 декабря 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Автобус проследует от улицы Петра Столыпина до ГКБ №9 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 4 декабря запустят новый автобусный маршрут №11, который соединит Ленинский район и микрорайон Парковый-2. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области». «С 4 декабря запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Татищева, Комсомольский проспект, Академика Макеева, <…> Гагарина, Новороссийская, 5-я Электровозная», — сообщили транспортники. Интервал движения автобусов №11 «Петра Столыпина — ГКБ № 9» составит 20 минут. Всего на маршрут выйдут шесть автобусов. Первый рейс отправится в 6:00, последний — в 21:40.

В Челябинске с 4 декабря запустят новый автобусный маршрут №11, который соединит Ленинский район и микрорайон Парковый-2. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области». «С 4 декабря запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Татищева, Комсомольский проспект, Академика Макеева, <…> Гагарина, Новороссийская, 5-я Электровозная», — сообщили транспортники. Интервал движения автобусов №11 «Петра Столыпина — ГКБ № 9» составит 20 минут. Всего на маршрут выйдут шесть автобусов. Первый рейс отправится в 6:00, последний — в 21:40.