В Челябинске запустят новый автобусный маршрут из Ленинского района в Парковый-2

Автобус проследует от улицы Петра Столыпина до ГКБ №9
В Челябинске с 4 декабря запустят новый автобусный маршрут №11, который соединит Ленинский район и микрорайон Парковый-2. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».
«С 4 декабря запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Татищева, Комсомольский проспект, Академика Макеева, <…> Гагарина, Новороссийская, 5-я Электровозная», — сообщили транспортники.
Интервал движения автобусов №11 «Петра Столыпина — ГКБ № 9» составит 20 минут. Всего на маршрут выйдут шесть автобусов. Первый рейс отправится в 6:00, последний — в 21:40.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!