ГИБДД ограничила движение на свердловских трассах

На двух трассах Свердловской области временно ограничено движение из-за ремонтных работ
В Свердловской области ГИБДД ввела временное ограничение движения для всех видов транспорта на дороге «Арамиль-Андреевка» и на трассе «М-5 Урал». Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в ведомстве.
«В районе 16-го километра автодороги „Арамиль-Андреевка“. На 170-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ от „М-5 Урал“ (в сторону Екатеринбурга со стороны Челябинска)», — говорится в объявлении в telegram-канале УГИБДД.
Обновлено 23:23 (21:23 МСК)
«Движение транспорта восстановлено», — сообщили в ГИБДД Свердловской области.
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