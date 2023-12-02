02 декабря 2023

ГИБДД ограничила движение на свердловских трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, проезжая часть, рейд, ночная трасса, гибдд, дпс, проверка на дорогах
На двух трассах Свердловской области временно ограничено движение из-за ремонтных работ Фото:

В Свердловской области ГИБДД ввела временное ограничение движения для всех видов транспорта на дороге «Арамиль-Андреевка» и на трассе «М-5 Урал». Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в ведомстве.

«В районе 16-го километра автодороги „Арамиль-Андреевка“. На 170-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ от „М-5 Урал“ (в сторону Екатеринбурга со стороны Челябинска)», — говорится в объявлении в telegram-канале УГИБДД.

Обновлено 23:23 (21:23 МСК)
«Движение транспорта восстановлено», — сообщили в ГИБДД Свердловской области.

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В Свердловской области ГИБДД ввела временное ограничение движения для всех видов транспорта на дороге «Арамиль-Андреевка» и на трассе «М-5 Урал». Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в ведомстве. «В районе 16-го километра автодороги „Арамиль-Андреевка“. На 170-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ от „М-5 Урал“ (в сторону Екатеринбурга со стороны Челябинска)», — говорится в объявлении в telegram-канале УГИБДД. Обновлено 23:23 (21:23 МСК) «Движение транспорта восстановлено», — сообщили в ГИБДД Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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