03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Екатеринбурге школьник избил продавщицу, дело на контроле у Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин запросил доклад у исполняющего обязанности руководителя свердловского СК Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростком продавщицы в Екатеринбурге. Информацию об этом пресс-служба СК опубликовала в telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 312 УК РФ (хулиганство).

В Екатеринбурге 3 декабря подросток избил продавщицу и сломал руку мужчине, который пытался его остановить. Это произошло из-за отказа сотрудницы магазина продать несовершеннолетнему алкоголь.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростком продавщицы в Екатеринбурге. Информацию об этом пресс-служба СК опубликовала в telegram-канале ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 312 УК РФ (хулиганство). В Екатеринбурге 3 декабря подросток избил продавщицу и сломал руку мужчине, который пытался его остановить. Это произошло из-за отказа сотрудницы магазина продать несовершеннолетнему алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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