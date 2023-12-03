В Екатеринбурге школьник избил продавщицу, дело на контроле у Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростком продавщицы в Екатеринбурге. Информацию об этом пресс-служба СК опубликовала в telegram-канале ведомства.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 312 УК РФ (хулиганство).
В Екатеринбурге 3 декабря подросток избил продавщицу и сломал руку мужчине, который пытался его остановить. Это произошло из-за отказа сотрудницы магазина продать несовершеннолетнему алкоголь.
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