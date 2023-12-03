Общество ЖКХ и Городская среда Власти Сургута выделят землю под логистический центр, на которую претендует глава влиятельного клана Власти Сургута выделят под логистический центр более 100 гектаров земли 04 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 + Логистический центр будут строить рядом с новым мостом через Обь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Сургута намерены выделить земельный участок в районе нового моста через Обь под строительство логистического центра компании «Сургутгазстрой», которая принадлежит главе влиятельного строительного клана Сергею Кандакову. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «На публичных слушаниях власти города объявили о том, что собираются выделить 103 гектара земли у нового моста через Обь под строительство транспортно-логистического центра. Предполагается, что главным инвестором проекта выступит компания Сергея Кандакова „Сургутгазстрой“», — сообщил источник. Вопросом строительства будет занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. Уточнить у нее информацию на момент публикации не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. В администрацию направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Сургутгазстрой» собирается строить логистический центр в Сургуте. Это подтвердила куратор проект Татьяна Калиниченко. Власти Сургута намерены выделить земельный участок в районе нового моста через Обь под строительство логистического центра компании «Сургутгазстрой», которая принадлежит главе влиятельного строительного клана Сергею Кандакову. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «На публичных слушаниях власти города объявили о том, что собираются выделить 103 гектара земли у нового моста через Обь под строительство транспортно-логистического центра. Предполагается, что главным инвестором проекта выступит компания Сергея Кандакова „Сургутгазстрой“», — сообщил источник. Вопросом строительства будет занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. Уточнить у нее информацию на момент публикации не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. В администрацию направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Сургутгазстрой» собирается строить логистический центр в Сургуте. Это подтвердила куратор проект Татьяна Калиниченко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям