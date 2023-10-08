В ХМАО глава влиятельного клана собирается построить логистический центр

09 октября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Логистический центр у нового моста через Обь будут строить в два этапа Фото: Александр Елизаров © URA.RU Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует начать возведение логистического центра площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «В следующем году планируется начаться строительство крупного логистического центра в районе нового моста через Обь. Объект будет возводить компания „Сургутгазстрой“ принадлежащая Сергею Кандакову», — сообщил собеседник. Вопросом строительства занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. В телефонной беседе с корреспондентом агентства она подтвердила информацию о намерении строительства в Сургуте фирмой «Сургутгазстрой» логистического центра. Между тем, в горадминистрации сообщили, что земельный участок под возведение еще не выделялся. «На сегодняшний нет никаких решений о выделении на данной локации земельных участков каким-либо компаниям», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь. Больше всего заявок на получение земли поступило от транспортных компаний.

Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует начать возведение логистического центра площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «В следующем году планируется начаться строительство крупного логистического центра в районе нового моста через Обь. Объект будет возводить компания „Сургутгазстрой“ принадлежащая Сергею Кандакову», — сообщил собеседник. Вопросом строительства занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. В телефонной беседе с корреспондентом агентства она подтвердила информацию о намерении строительства в Сургуте фирмой «Сургутгазстрой» логистического центра. Между тем, в горадминистрации сообщили, что земельный участок под возведение еще не выделялся. «На сегодняшний нет никаких решений о выделении на данной локации земельных участков каким-либо компаниям», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь. Больше всего заявок на получение земли поступило от транспортных компаний.