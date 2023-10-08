В ХМАО глава влиятельного клана собирается построить логистический центр

Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует начать возведение логистического центра площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.
«В следующем году планируется начаться строительство крупного логистического центра в районе нового моста через Обь. Объект будет возводить компания „Сургутгазстрой“ принадлежащая Сергею Кандакову», — сообщил собеседник.
Вопросом строительства занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. В телефонной беседе с корреспондентом агентства она подтвердила информацию о намерении строительства в Сургуте фирмой «Сургутгазстрой» логистического центра. Между тем, в горадминистрации сообщили, что земельный участок под возведение еще не выделялся. «На сегодняшний нет никаких решений о выделении на данной локации земельных участков каким-либо компаниям», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь. Больше всего заявок на получение земли поступило от транспортных компаний.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.