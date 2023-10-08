08 октября 2023

В ХМАО глава влиятельного клана собирается построить логистический центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через Вах. Излучинск, мост через вах
Логистический центр у нового моста через Обь будут строить в два этапа Фото:

Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует начать возведение логистического центра площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«В следующем году планируется начаться строительство крупного логистического центра в районе нового моста через Обь. Объект будет возводить компания „Сургутгазстрой“ принадлежащая Сергею Кандакову», — сообщил собеседник.

Вопросом строительства занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. В телефонной беседе с корреспондентом агентства она подтвердила информацию о намерении строительства в Сургуте фирмой «Сургутгазстрой» логистического центра. Между тем, в горадминистрации сообщили, что земельный участок под возведение еще не выделялся. «На сегодняшний нет никаких решений о выделении на данной локации земельных участков каким-либо компаниям», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь. Больше всего заявок на получение земли поступило от транспортных компаний.

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Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует начать возведение логистического центра площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «В следующем году планируется начаться строительство крупного логистического центра в районе нового моста через Обь. Объект будет возводить компания „Сургутгазстрой“ принадлежащая Сергею Кандакову», — сообщил собеседник. Вопросом строительства занимается представитель компании и депутат городской думы Татьяна Калиниченко. В телефонной беседе с корреспондентом агентства она подтвердила информацию о намерении строительства в Сургуте фирмой «Сургутгазстрой» логистического центра. Между тем, в горадминистрации сообщили, что земельный участок под возведение еще не выделялся. «На сегодняшний нет никаких решений о выделении на данной локации земельных участков каким-либо компаниям», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь. Больше всего заявок на получение земли поступило от транспортных компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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