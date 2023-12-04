Суд вынес приговор подозреваемым в краже 385 млн рублей у Wildberries

Преступников, которые обокрали Wildberries, лишили свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девять преступников из пятидесяти, которые похитили более 385 миллионов рублей у Wildberries, получили разные сроки наказания, включая лишение свободы сроком от пяти лет. Об этом сообщил представитель маркетплейса.

«В мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 миллионов рублей. Девяти преступникам по этому делу уже был вынесен приговор. Они получили разные сроки наказания, включая лишение свободы сроком от пяти лет», — сообщил представитель компании журналистам РБК.

По словам собеседника, суды проходят в городах совершения преступления. Четверых преступников осудили в Москве, троих — в Казани и двоих — в Чувашии. Он также рассказал, что организаторы преступления уже были судимы, а некоторые группы других участников состоят из супругов и близких родственников, объединившихся в преступных целях.

В 2021 году российский маркетплейс Wildberries подвергся крупной атаке кибермошенников. Они создавали аккаунты продавцов, которые продавали несуществующие товары. Затем под аккаунтами покупателей мошенники пытались оплатить эти товары по недостоверным реквизитам. Несмотря на то, что фактически оплата блокировалась и деньги на счет Wildberries не поступали, маркетплейс все равно перечислял средства на счета продавцов.