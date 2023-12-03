Жители ЯНАО поймали огромное количество рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.

Жители региона опубликовали снимки с рыбалки в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». На них местные рыбаки похвастались пойманной щукой.

Ранее жители Ноябрьска наловили большое количество крупной щуки. Фотографиями с рыбалки они поделились в соцсетях. Они также уточнили, что ловили щуку на Суторме.