Жители ЯНАО поймали огромное количество рыбы
Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.
Жители региона опубликовали снимки с рыбалки в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». На них местные рыбаки похвастались пойманной щукой.
Ранее жители Ноябрьска наловили большое количество крупной щуки. Фотографиями с рыбалки они поделились в соцсетях. Они также уточнили, что ловили щуку на Суторме.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!