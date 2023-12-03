03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Жители ЯНАО показали, как они утопают в огромном количестве пойманной рыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Жители ЯНАО поймали огромное количество рыбы Фото:

Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях.

Жители региона опубликовали снимки с рыбалки в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». На них местные рыбаки похвастались пойманной щукой.

Ранее жители Ноябрьска наловили большое количество крупной щуки. Фотографиями с рыбалки они поделились в соцсетях. Они также уточнили, что ловили щуку на Суторме.

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Жители ЯНАО показали кадры, на которых они стоят на огромной куче рыбы. Фотографии с рыбалки они опубликовали в соцсетях. Жители региона опубликовали снимки с рыбалки в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка на севере 89». На них местные рыбаки похвастались пойманной щукой. Ранее жители Ноябрьска наловили большое количество крупной щуки. Фотографиями с рыбалки они поделились в соцсетях. Они также уточнили, что ловили щуку на Суторме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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