Власти Тюмени отчитались об уборке снега

В Тюмени на уборке снега задействованы сотни единиц техники

Тысячи кубометров снега уже вывезли на полигоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на уборке снега в Центральном и Ленинском округах днем 4 декабря задействуют почти 200 единиц техники. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Снег выходного дня заставил работать без перерыва. Днем в Центральном округе запланирована уборка на 93 объектах, их будут очищать 104 единицы дорожной техники и 145 дорожных рабочих. На территории Ленинского округа на уборку снега вышли 114 человек, им предстоит навести порядок на 53 объектах, планируется задействовать 93 единицы техники», — рассказали в мэрии города.

Работы велись и ночью. В ЦАО на полигоны вывезено уже 2 170 кубометров снега. Убраны тротуары на площади Борцов революции, улице Дзержинского, у дома № 14а по Шаимскому проезду, на территории сквера у дома № 21 по улице Республики, на Юганском проезде, идет механизированная чистка парковки у торгового центра «Рентал».

В Ленинском округе улично-дорожная сеть и тротуары прометены на 95%. Ночью снег вывезли с улиц Котовского, Киевской, Пржевальского, проезда Геологоразведчиков, в сквере Конституции, с общественной территории, расположенной у домов №22, 24 по улице Малышева. Всего за прошедшие сутки на полигон отвезли 1440 кубометров.