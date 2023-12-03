03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Аэропорты ХМАО задержали несколько рейсов в Москву из-за метели в столице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиапарк, авиационный парк
Вылеты перенесли на несколько часов Фото:

Несколько рейсов из ХМАО не смогли вовремя вылететь в Москву из-за метели в столичных аэропортах. О непогоде URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска.

«Да действительно, была задержка с вылетом в Москву. Это произошло из-за метели в столице», — сообщили в аэропорту.

Судя по данным столичных аэропортов, вовремя не смогли принять рейсы не только из Ханты-Мансийска, но и из Сургута и Когалыма. Задержка от получаса до трех часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на несколько часов задержали рейсы до Тюмени. По данным аэропорта Рощино, была задержка вылета двух рейсов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько рейсов из ХМАО не смогли вовремя вылететь в Москву из-за метели в столичных аэропортах. О непогоде URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска. «Да действительно, была задержка с вылетом в Москву. Это произошло из-за метели в столице», — сообщили в аэропорту. Судя по данным столичных аэропортов, вовремя не смогли принять рейсы не только из Ханты-Мансийска, но и из Сургута и Когалыма. Задержка от получаса до трех часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на несколько часов задержали рейсы до Тюмени. По данным аэропорта Рощино, была задержка вылета двух рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...