Аэропорты ХМАО задержали несколько рейсов в Москву из-за метели в столице

Вылеты перенесли на несколько часов
Несколько рейсов из ХМАО не смогли вовремя вылететь в Москву из-за метели в столичных аэропортах. О непогоде URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска.
«Да действительно, была задержка с вылетом в Москву. Это произошло из-за метели в столице», — сообщили в аэропорту.
Судя по данным столичных аэропортов, вовремя не смогли принять рейсы не только из Ханты-Мансийска, но и из Сургута и Когалыма. Задержка от получаса до трех часов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на несколько часов задержали рейсы до Тюмени. По данным аэропорта Рощино, была задержка вылета двух рейсов.
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