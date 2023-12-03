Общество Транспорт Аэропорты ХМАО задержали несколько рейсов в Москву из-за метели в столице 04 декабря 2023 в 10:27 Размер текста - 17 + Вылеты перенесли на несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько рейсов из ХМАО не смогли вовремя вылететь в Москву из-за метели в столичных аэропортах. О непогоде URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска. «Да действительно, была задержка с вылетом в Москву. Это произошло из-за метели в столице», — сообщили в аэропорту. Судя по данным столичных аэропортов, вовремя не смогли принять рейсы не только из Ханты-Мансийска, но и из Сургута и Когалыма. Задержка от получаса до трех часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на несколько часов задержали рейсы до Тюмени. По данным аэропорта Рощино, была задержка вылета двух рейсов. Несколько рейсов из ХМАО не смогли вовремя вылететь в Москву из-за метели в столичных аэропортах. О непогоде URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска. «Да действительно, была задержка с вылетом в Москву. Это произошло из-за метели в столице», — сообщили в аэропорту. Судя по данным столичных аэропортов, вовремя не смогли принять рейсы не только из Ханты-Мансийска, но и из Сургута и Когалыма. Задержка от получаса до трех часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на несколько часов задержали рейсы до Тюмени. По данным аэропорта Рощино, была задержка вылета двух рейсов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям