03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Кургане в двух ДТП пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
В Кургане в ДТП пострадал ребенок, непристегнутый ремнем безопасности (фото из архива) Фото:

В Кургане за прошедшие выходные в двух ДТП пострадали два ребенка. Один из несовершеннолетних пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности. С травмами ребенок попал в больницу, сообщает ГИБДД по городу Кургану в своем telegram-канале.

«2 декабря, вблизи дома № 2/1 на улице Карбышева водитель автомобиля ЗАЗ ШАНС при повороте налево (на зеленый сигнал светофора) на улицу Чернореченская, не уступила дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю РЕНО ФЛЮЕНС. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля ЗАЗ ШАНС и ее пассажир 2008 года рождения. Ребенок ремнем безопасности пристегнут не был, с травмами его госпитализировали», — указано в сообщении ведомства.

В отношении водителя ЗАЗ ШАНС составлены административные материалы по ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности) и 12.13 ч. 2 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков). Женщине грозит штраф. Второе ДТП произошло 3 декабря на проспекте Конституции. Водитель на ВАЗ — 211440 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с Тойота Авенсис. В результате ДТП водителя ВАЗ 211440 с травмами госпитализировали. Двум пассажирам Тойота Авенсис, в том числе подростку 2009 года рождения, назначено амбулаторное лечение.

В Кургане в ДТП, произошедшем 2 декабря 2023 года, пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности
В Кургане в ДТП, произошедшем 2 декабря 2023 года, пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности
Фото:
Фото:
ДТП произошло в Кургане по проспекту Конституции 3 декабря 2023 года
ДТП произошло в Кургане по проспекту Конституции 3 декабря 2023 года
Фото:
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В Кургане за прошедшие выходные в двух ДТП пострадали два ребенка. Один из несовершеннолетних пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности. С травмами ребенок попал в больницу, сообщает ГИБДД по городу Кургану в своем telegram-канале. «2 декабря, вблизи дома № 2/1 на улице Карбышева водитель автомобиля ЗАЗ ШАНС при повороте налево (на зеленый сигнал светофора) на улицу Чернореченская, не уступила дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю РЕНО ФЛЮЕНС. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля ЗАЗ ШАНС и ее пассажир 2008 года рождения. Ребенок ремнем безопасности пристегнут не был, с травмами его госпитализировали», — указано в сообщении ведомства. В отношении водителя ЗАЗ ШАНС составлены административные материалы по ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности) и 12.13 ч. 2 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков). Женщине грозит штраф. Второе ДТП произошло 3 декабря на проспекте Конституции. Водитель на ВАЗ — 211440 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с Тойота Авенсис. В результате ДТП водителя ВАЗ 211440 с травмами госпитализировали. Двум пассажирам Тойота Авенсис, в том числе подростку 2009 года рождения, назначено амбулаторное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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