03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Озерске создают новейший препарат от рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, шприц, химиотерапия, врач, больница, инъекция, доктор, центр онкологии, укол, игла, медицина, пациент, инекция
Препарат будет разрушать опухоль в патологическом очаге Фото:

На ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) создадут новейший препарат для лечения онкобольных. Как рассказал гендиректор предприятия Андрей Порошин, хлорид радия-223 успешно прошел доклинические испытания.

«Новое слово в ядерной медицине, и мы активно в это направление включились. Довольно успешно провели доклинические испытания. Хлорид радия-223 как препарат для лечения онкобольных является современным продуктом в рамках импортозамещения», — отметил Порошин с интервью газете «Вестник Маяка».

Как стало известно URA.RU, старт продаж намечен на начало 2024 года. В настоящий момент завершается комплекс испытаний. Челябинский ученый в области онкологии и радиологии Андрей Важенин пояснил URA.RU, что радионуклидная терапия расширяет возможности для лечения.

«Раньше применялись бета- и гамма-излучатели, а в настоящий момент в лечебный процесс вводят альфа-излучатель. Препарат помогает бороться с костными метастазами. Хлорид радия-223 является сырьем для производства препаратов», — отметил Важенин.

В настоящий момент в клиниках имеются германские препараты. Однако, заявил Порошин, они дороже в два раза и становятся недоступными для россиян.

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На ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) создадут новейший препарат для лечения онкобольных. Как рассказал гендиректор предприятия Андрей Порошин, хлорид радия-223 успешно прошел доклинические испытания. «Новое слово в ядерной медицине, и мы активно в это направление включились. Довольно успешно провели доклинические испытания. Хлорид радия-223 как препарат для лечения онкобольных является современным продуктом в рамках импортозамещения», — отметил Порошин с интервью газете «Вестник Маяка». Как стало известно URA.RU, старт продаж намечен на начало 2024 года. В настоящий момент завершается комплекс испытаний. Челябинский ученый в области онкологии и радиологии Андрей Важенин пояснил URA.RU, что радионуклидная терапия расширяет возможности для лечения. «Раньше применялись бета- и гамма-излучатели, а в настоящий момент в лечебный процесс вводят альфа-излучатель. Препарат помогает бороться с костными метастазами. Хлорид радия-223 является сырьем для производства препаратов», — отметил Важенин. В настоящий момент в клиниках имеются германские препараты. Однако, заявил Порошин, они дороже в два раза и становятся недоступными для россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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