В Озерске создают новейший препарат от рака

Препарат будет разрушать опухоль в патологическом очаге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) создадут новейший препарат для лечения онкобольных. Как рассказал гендиректор предприятия Андрей Порошин, хлорид радия-223 успешно прошел доклинические испытания.

«Новое слово в ядерной медицине, и мы активно в это направление включились. Довольно успешно провели доклинические испытания. Хлорид радия-223 как препарат для лечения онкобольных является современным продуктом в рамках импортозамещения», — отметил Порошин с интервью газете «Вестник Маяка».

Как стало известно URA.RU, старт продаж намечен на начало 2024 года. В настоящий момент завершается комплекс испытаний. Челябинский ученый в области онкологии и радиологии Андрей Важенин пояснил URA.RU, что радионуклидная терапия расширяет возможности для лечения.

«Раньше применялись бета- и гамма-излучатели, а в настоящий момент в лечебный процесс вводят альфа-излучатель. Препарат помогает бороться с костными метастазами. Хлорид радия-223 является сырьем для производства препаратов», — отметил Важенин.

В настоящий момент в клиниках имеются германские препараты. Однако, заявил Порошин, они дороже в два раза и становятся недоступными для россиян.