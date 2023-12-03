На трассах Челябинской области ввели ограничения из-за метели

04 декабря 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

На М-5 и А-310 ожидаются метели, ограничение видимости и мокрый снег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На трассах М-5 «Урал» и А-310 в Челябинской области 4 декабря ввели временные ограничения для автобусов, такси и тяжеловесов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «С 10:00 ориентировочно до 15:00 4 декабря введено ограничение движения для тяжеловесных грузов, автобусов, маршрутных и легковых такси на М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ограничения также действуют на А-310 км 16 — км 146», — уточнили в Упрдоре. Меры ввели из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду. Среди неблагоприятных факторов также плохая видимость на дорогах и возможность гололедных явлений.

На трассах М-5 «Урал» и А-310 в Челябинской области 4 декабря ввели временные ограничения для автобусов, такси и тяжеловесов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «С 10:00 ориентировочно до 15:00 4 декабря введено ограничение движения для тяжеловесных грузов, автобусов, маршрутных и легковых такси на М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ограничения также действуют на А-310 км 16 — км 146», — уточнили в Упрдоре. Меры ввели из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду. Среди неблагоприятных факторов также плохая видимость на дорогах и возможность гололедных явлений.