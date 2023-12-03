Спрос на домработниц в Челябинской области вырос на 75%

HeadHunter: спрос на челябинских домработниц за год вырос на 75%

Потребность в домработницах в Челябинской области снова увеличилась Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области спрос на домработниц и другой персонал сегмента домашней прислуги вырос на 75%. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, анализ провели в ноябре 2023, сравнив его с ноябрем 2022 года.

«С точки зрения динамики наибольшая активность была зафиксирована в нескольких профессиональных сферах. В сегменте домашнего, обслуживающего персонала прирост составил 75% к ноябрю 2022 года», — отметили в пресс-службе.

В целом по рынку труда количество вакансий возросло на 48%. Лидером стала сфера «Управление персоналом, тренинги», где спрос вырос на 86%. Также существенное увеличение наблюдалось в туризме и общепите (плюс 80%), автобизнесе (прирост 72%), по вакансиям административного персонала (плюс 71%).

Спрос на рабочие кадры продолжил удерживать лидерство. Среди всех вакансий 27% связаны с рабочими специальностями. Еще 22% вакансий размещено в профессиональной области продаж и обслуживания клиентов. К строительству и недвижимости относится 17% вакантных рабочих мест. Каждая вакансия может быть размещена в нескольких профобластях.

На фоне повышенного спрос на домработниц их зарплата выросла. Как в ноябре отметили представители платформы «Авито Работа», увеличение за год достигло 62%.

Руководитель внешних коммуникаций сервиса в регионах Анна Осипова обратила внимание на тот факт, что в сравнении с октябрем спрос замедлился. Число вакансий за месяц снизилось на 2%. Специалист отметила, что сезонное сокращение характерно для всех отраслей. Оно связано с периодом длинных праздников.