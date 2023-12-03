Белая башня в Екатеринбурге стала самым узнаваемым объектом в России

На реконструкцию Белой башни требуется минимум 60 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Памятник архитектуры конструктивизма «Белая башня» в Екатеринбурге стал одним из самых узнаваемых редких объектов архитектуры. О постройке знают 12% россиян. Такими данными с URA.RU поделилась социальная сеть «Одноклассники», которая проводило исследование при поддержке фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

«Самыми узнаваемыми россиянами редкими памятниками зодчества стали Рязанская ВДНХ (объект узнает почти каждый пятый россиян — 18%), Белая башня в Екатеринбурге и Усадьба Пущино-на-Оке в Московской области (их узнали в 12% случаев)», — рассказали эксперты. Также выяснилось, что около 66% россиян могут назвать по памяти около трех достопримечательностей своего края, а 33% смогли вспомнить только одну. При этом меньше половины граждан не интересуются культурными объектами, но испытывают гордость, когда узнают, что в их регионе есть важные памятники архитектуры.

По мнению россиян, наиболее эффективными способами поддержки объектов культурного наследия можно считать волонтерство, государственные программы и гранты. «Сейчас каждый пятый россиянин (20%), как показал опрос, уже помогает фондам, которые восстанавливают достопримечательности: небольшой суммой подписки, разовыми донатами или даже репостами в соцсетях. Мы бы хотели, чтобы это количество ежегодно росло», — заявил директор по стратегическим коммуникациям в «Одноклассниках» Сергей Томилов.