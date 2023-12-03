Свердловского рэпера выпустили из изолятора

Никиту Чехомова, задержанного в Екатеринбурге, отпустили под подписку о невыезде

04 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Чехомова (слева) задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся с гастролей Фото из соцсетей Никиты Чехомова Задержанному в Екатеринбурге участнику группы «Восточный округ» Никите Ямычу (настоящая фамилия Чехомов) избрали меру пресечения. Молодого человека решили не отправлять в СИЗО, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде», — пояснил полковник Горелых. Рэпера подозревают в мошенничестве, а над раскрытием преступления работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства. Чехомова задержали в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК РФ). По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых.

Задержанному в Екатеринбурге участнику группы «Восточный округ» Никите Ямычу (настоящая фамилия Чехомов) избрали меру пресечения. Молодого человека решили не отправлять в СИЗО, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде», — пояснил полковник Горелых. Рэпера подозревают в мошенничестве, а над раскрытием преступления работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства. Чехомова задержали в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК РФ). По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых.