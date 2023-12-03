03 декабря 2023

Свердловского рэпера выпустили из изолятора

Никиту Чехомова, задержанного в Екатеринбурге, отпустили под подписку о невыезде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чехомова (слева) задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся с гастролей
Чехомова (слева) задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся с гастролей

Задержанному в Екатеринбурге участнику группы «Восточный округ» Никите Ямычу (настоящая фамилия Чехомов) избрали меру пресечения. Молодого человека решили не отправлять в СИЗО, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде», — пояснил полковник Горелых. Рэпера подозревают в мошенничестве, а над раскрытием преступления работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства.

Чехомова задержали в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК РФ). По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанному в Екатеринбурге участнику группы «Восточный округ» Никите Ямычу (настоящая фамилия Чехомов) избрали меру пресечения. Молодого человека решили не отправлять в СИЗО, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде», — пояснил полковник Горелых. Рэпера подозревают в мошенничестве, а над раскрытием преступления работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства. Чехомова задержали в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК РФ). По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...