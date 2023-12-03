Свердловского рэпера выпустили из изолятора

Задержанному в Екатеринбурге участнику группы «Восточный округ» Никите Ямычу (настоящая фамилия Чехомов) избрали меру пресечения. Молодого человека решили не отправлять в СИЗО, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде», — пояснил полковник Горелых. Рэпера подозревают в мошенничестве, а над раскрытием преступления работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства.
Чехомова задержали в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК РФ). По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых.
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