03 декабря 2023
02 декабря 2023

Торговая сеть в Челябинской области сообщила об ограничении цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, продукты, покупки, пакет, метрополис, магазин
Ограничения торговых наценок в рамках соглашения с властями добровольно ввели многие торговые сети Фото:
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Торговая сеть «Метрополис» отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в УФАС по региону.

«Торговая сеть „Метрополис“ первая в регионе подписала Декларацию о намерениях по добровольному ограничению торговых наценок на ряд социально значимых продуктов. Ритейлер прислал в Челябинское УФАС отчет об уровне торговой наценки на каждую позицию продовольственных товаров первой необходимости в магазинах сети. Компания устанавливает в своих магазинах наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых на уровне не выше 10%», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что «Метрополис» обязуется выполнять декларацию по добровольному ограничению наценок, а также обеспечивать наличие указанных в ней товаров в магазинах в течение трех лет. В перечень входят куры и куриные яйца, сливочное масло, молоко, сахар-песок, хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный, а также изделия из пшеничной муки; картофель, свежая белокочанная капуста и репчатый лук, а также яблоки морковь.

Декларация о добровольных ограничениях наценки на такие продукты действует с 2021 года. Подобные обязательства взяли на себя ряд федеральных ритейлеров, а также часть региональных торговых сетей и несетевых магазинов.

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Торговая сеть «Метрополис» отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в УФАС по региону. «Торговая сеть „Метрополис“ первая в регионе подписала Декларацию о намерениях по добровольному ограничению торговых наценок на ряд социально значимых продуктов. Ритейлер прислал в Челябинское УФАС отчет об уровне торговой наценки на каждую позицию продовольственных товаров первой необходимости в магазинах сети. Компания устанавливает в своих магазинах наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых на уровне не выше 10%», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что «Метрополис» обязуется выполнять декларацию по добровольному ограничению наценок, а также обеспечивать наличие указанных в ней товаров в магазинах в течение трех лет. В перечень входят куры и куриные яйца, сливочное масло, молоко, сахар-песок, хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный, а также изделия из пшеничной муки; картофель, свежая белокочанная капуста и репчатый лук, а также яблоки морковь. Декларация о добровольных ограничениях наценки на такие продукты действует с 2021 года. Подобные обязательства взяли на себя ряд федеральных ритейлеров, а также часть региональных торговых сетей и несетевых магазинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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