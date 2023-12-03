В Челябинске началась подготовка к открытию елочных базаров

Места работы елочных базаров в Челябинске утвердят к 15 декабря. Соответствующее поручение дала мэр Наталья Котова заместителю по экономразвитию города Игорю Постнову на аппаратном совещании 4 декабря.
«Давайте начнем работу по елочным базарам. Определитесь по местам реализации с главами районов и ГИБДД. Поручение вам до середины декабря, к 15 декабря опубликовать распоряжение, где будут находиться елочные базары», — поручила Котова Постнову.
Места уже утверждены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В Центральном районе определены восемь мест для новогодних базаров, в Металлургическом — 17. На совещании также отметили, что в районах идет активная работа по подписанию контрактов с предпринимателями.
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