В Челябинске началась подготовка к открытию елочных базаров

04 декабря 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Точный список адресов елочных базаров в Челябинске огласят к 15 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Места работы елочных базаров в Челябинске утвердят к 15 декабря. Соответствующее поручение дала мэр Наталья Котова заместителю по экономразвитию города Игорю Постнову на аппаратном совещании 4 декабря. «Давайте начнем работу по елочным базарам. Определитесь по местам реализации с главами районов и ГИБДД. Поручение вам до середины декабря, к 15 декабря опубликовать распоряжение, где будут находиться елочные базары», — поручила Котова Постнову. Места уже утверждены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В Центральном районе определены восемь мест для новогодних базаров, в Металлургическом — 17. На совещании также отметили, что в районах идет активная работа по подписанию контрактов с предпринимателями.

Места работы елочных базаров в Челябинске утвердят к 15 декабря. Соответствующее поручение дала мэр Наталья Котова заместителю по экономразвитию города Игорю Постнову на аппаратном совещании 4 декабря. «Давайте начнем работу по елочным базарам. Определитесь по местам реализации с главами районов и ГИБДД. Поручение вам до середины декабря, к 15 декабря опубликовать распоряжение, где будут находиться елочные базары», — поручила Котова Постнову. Места уже утверждены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В Центральном районе определены восемь мест для новогодних базаров, в Металлургическом — 17. На совещании также отметили, что в районах идет активная работа по подписанию контрактов с предпринимателями.