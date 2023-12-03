03 декабря 2023

В Челябинске началась подготовка к открытию елочных базаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, елочный базар, торговля елками
Точный список адресов елочных базаров в Челябинске огласят к 15 декабря Фото:

Места работы елочных базаров в Челябинске утвердят к 15 декабря. Соответствующее поручение дала мэр Наталья Котова заместителю по экономразвитию города Игорю Постнову на аппаратном совещании 4 декабря.

«Давайте начнем работу по елочным базарам. Определитесь по местам реализации с главами районов и ГИБДД. Поручение вам до середины декабря, к 15 декабря опубликовать распоряжение, где будут находиться елочные базары», — поручила Котова Постнову.

Места уже утверждены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В Центральном районе определены восемь мест для новогодних базаров, в Металлургическом — 17. На совещании также отметили, что в районах идет активная работа по подписанию контрактов с предпринимателями.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Места работы елочных базаров в Челябинске утвердят к 15 декабря. Соответствующее поручение дала мэр Наталья Котова заместителю по экономразвитию города Игорю Постнову на аппаратном совещании 4 декабря. «Давайте начнем работу по елочным базарам. Определитесь по местам реализации с главами районов и ГИБДД. Поручение вам до середины декабря, к 15 декабря опубликовать распоряжение, где будут находиться елочные базары», — поручила Котова Постнову. Места уже утверждены в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В Центральном районе определены восемь мест для новогодних базаров, в Металлургическом — 17. На совещании также отметили, что в районах идет активная работа по подписанию контрактов с предпринимателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...