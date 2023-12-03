В Екатеринбург прилетит главный раввин России

Берл Лазар летит на Хануку
Екатеринбург посетит главный раввин России Берл Лазар. Поводом стало празднование 10 декабря одного из главных еврейских праздников — Хануки.
«Берл Лазар прилетит в уральскую столицу 10 декабря. Здесь он пробудет один день, чтобы отпраздновать Хануку», — сообщил корреспонденту URA.RU главный раввин Екатеринбурга Азриэль Зелиг Ашкенази.
Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.
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