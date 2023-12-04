Актриса Талызина предложила Пугачевой покаяться и поклониться народу

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Торжественное открытие памятника актеру Георгию Буркову. Пермь , талызина валентина
Талызина посоветовала Примадонне вспомнить казнь Емельяна Пугачева Фото:

Советская и российская киноактриса Валентина Талызина предложила певице Алле Пугачевой извиниться и поклониться своим поклонникам. Такие слова актриса высказала в связи с отъездом певицы из страны.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить ее однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Он поклонился народу и сказал: „Прости меня, народ православный“», — передает телеканал НТВ слова Талызиной. Она добавила, что не отрицает заслуги Пугачевой в прошлом. Но певице все-таки следует принести свои извинения.

Валентина Талызина и Алла Пугачева вместе участвовали в съемках новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Актриса играла роль подруги главной героини, а также озвучивала ее, потому что у Нади в исполнении Барбары Брыльски был польский акцент. Пугачева, в свою очередь, исполняла песни в фильме также за Брыльску. Талызина своей работой внесла особый вклад в производство комедии. Помимо прочего, над образом Нади актриса и певица работали совместно.

Пугачева уехала из РФ после начала спецоперации. В связи с личными делами она возвращалась на родину в ноябре 2023 года. Позже певица заявила, что разными высказываниями и публикациями от нее пытаются оттолкнуть россиян. Но она уверена, что поклонники не придадут ее.

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Советская и российская киноактриса Валентина Талызина предложила певице Алле Пугачевой извиниться и поклониться своим поклонникам. Такие слова актриса высказала в связи с отъездом певицы из страны. «Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить ее однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Он поклонился народу и сказал: „Прости меня, народ православный“», — передает телеканал НТВ слова Талызиной. Она добавила, что не отрицает заслуги Пугачевой в прошлом. Но певице все-таки следует принести свои извинения. Валентина Талызина и Алла Пугачева вместе участвовали в съемках новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Актриса играла роль подруги главной героини, а также озвучивала ее, потому что у Нади в исполнении Барбары Брыльски был польский акцент. Пугачева, в свою очередь, исполняла песни в фильме также за Брыльску. Талызина своей работой внесла особый вклад в производство комедии. Помимо прочего, над образом Нади актриса и певица работали совместно. Пугачева уехала из РФ после начала спецоперации. В связи с личными делами она возвращалась на родину в ноябре 2023 года. Позже певица заявила, что разными высказываниями и публикациями от нее пытаются оттолкнуть россиян. Но она уверена, что поклонники не придадут ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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