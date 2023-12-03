03 декабря 2023

В Тюмени женщина выпала с пятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, окна, школа, школа 31
Спасти тюменку не удалось Фото:

В Тюмени 3 декабря из окна квартиры на пятом этаже дома по улице 30 лет Победы выпала женщина, она не выжила. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Вызов в дом по улице 30 лет Победы поступил в 04:16 в воскресенье, 4 декабря. Бригада была на месте спустя 10 минут, констатирована смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве.

По сообщениям очевидцев падение произошло с пятого этажа. На вид женщине было 25-30 лет. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области дать оперативный комментарий по ситуации затруднились. Ответ ожидается.

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В Тюмени 3 декабря из окна квартиры на пятом этаже дома по улице 30 лет Победы выпала женщина, она не выжила. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Вызов в дом по улице 30 лет Победы поступил в 04:16 в воскресенье, 4 декабря. Бригада была на месте спустя 10 минут, констатирована смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве. По сообщениям очевидцев падение произошло с пятого этажа. На вид женщине было 25-30 лет. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области дать оперативный комментарий по ситуации затруднились. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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