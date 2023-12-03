03 декабря 2023

В пермском ТЦ избили мужчину за то, что он назвал парня «чушпаном». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк с кулаками набросился на мужчину Фото:

В пермском ЦУМе молодой человек избил мужчину после того, как тот назвал его «чушпаном». В популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» это обращение является оскорбительным. Видеозапись избиения очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Пермь новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми в ЦУМе избили мужчину за то, что назвал зумера „чушпаном“». По другой версии, избитый приставал к девушке молодого человека, за что был избит. Пермяки не оценили подобные действия молодого человека. В комментариях к видеозаписи многие сошлись во мнении, что пострадавший должен обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Также некоторые пользователи соцсети «ВКонтакте» пришли к выводу, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» из которого взято слово «чушпан» не влияет прямым образом на происходящее. «Сейчас все зацепляются за этот фильм „Слово пацана“. Так вот: дело не в фильме, а в воспитании вашем и ваших детей. Если вы воспитали ублюдка, то он им и будет. И везде, и из всего будет брать только негатив», — высказал свое мнение Роман Александрович.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в российский прокат в начале ноября. В нем рассказывается о криминальных молодежных группировках, существовавших в Казани в конце 1980-х годов. Уполномоченный по права ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что этот сериал романтизирует молодежный бандитизм. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям.

Обновлено:

В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что со 2 декабря обращений по данному факту в полицию не было.

Последствия избиения мужчины в пермском ЦУМе
Последствия избиения мужчины в пермском ЦУМе
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В пермском ЦУМе молодой человек избил мужчину после того, как тот назвал его «чушпаном». В популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» это обращение является оскорбительным. Видеозапись избиения очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Пермь новости» в соцсети «ВКонтакте». «В Перми в ЦУМе избили мужчину за то, что назвал зумера „чушпаном“». По другой версии, избитый приставал к девушке молодого человека, за что был избит. Пермяки не оценили подобные действия молодого человека. В комментариях к видеозаписи многие сошлись во мнении, что пострадавший должен обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Также некоторые пользователи соцсети «ВКонтакте» пришли к выводу, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» из которого взято слово «чушпан» не влияет прямым образом на происходящее. «Сейчас все зацепляются за этот фильм „Слово пацана“. Так вот: дело не в фильме, а в воспитании вашем и ваших детей. Если вы воспитали ублюдка, то он им и будет. И везде, и из всего будет брать только негатив», — высказал свое мнение Роман Александрович. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в российский прокат в начале ноября. В нем рассказывается о криминальных молодежных группировках, существовавших в Казани в конце 1980-х годов. Уполномоченный по права ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что этот сериал романтизирует молодежный бандитизм. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Обновлено: В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что со 2 декабря обращений по данному факту в полицию не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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