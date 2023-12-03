03 декабря 2023

Пермякам в хлебе попалось два болтика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, магазин, супермаркет, продукты питания
Необычная находка была обнаружена в буханке белого хлеба Фото:

Жители Перми купили хлеб в магазине и обнаружили в нем два небольших болта. Фотографии необычной находки горожане опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Купил домой белый хлеб, в магазине по адресу: ул. Дружбы, 9 который расположен с торца дома. Отрезал корочку ребенку и вот, что она достала, когда откусила кусочек», — написал автор поста.

В комментариях горожане начали шутить, что это фиксики из одноименного мультфильма. «Это Винтик и Шпуля», — пошутила Дарья Фадеева. URA.RU отправило запрос в пресс-службу пермского управления Роспотребнадзора.

Два болтика находились в хлебе
Два болтика находились в хлебе

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Жители Перми купили хлеб в магазине и обнаружили в нем два небольших болта. Фотографии необычной находки горожане опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Купил домой белый хлеб, в магазине по адресу: ул. Дружбы, 9 который расположен с торца дома. Отрезал корочку ребенку и вот, что она достала, когда откусила кусочек», — написал автор поста. В комментариях горожане начали шутить, что это фиксики из одноименного мультфильма. «Это Винтик и Шпуля», — пошутила Дарья Фадеева. URA.RU отправило запрос в пресс-службу пермского управления Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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