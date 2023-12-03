Необычная находка была обнаружена в буханке белого хлеба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Перми купили хлеб в магазине и обнаружили в нем два небольших болта. Фотографии необычной находки горожане опубликовали в сообществе «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Купил домой белый хлеб, в магазине по адресу: ул. Дружбы, 9 который расположен с торца дома. Отрезал корочку ребенку и вот, что она достала, когда откусила кусочек», — написал автор поста.

В комментариях горожане начали шутить, что это фиксики из одноименного мультфильма. «Это Винтик и Шпуля», — пошутила Дарья Фадеева. URA.RU отправило запрос в пресс-службу пермского управления Роспотребнадзора.