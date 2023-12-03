В Нижневартовском районе оборудовали пункты обогрева для водителей в мороз
На трассах Нижневартовского района ХМАО организованы места обогрева для автомобилистов. Власти района на официальном сайте сообщили, что на дорогах оборудованы 12 мобильных станций для водителей.
«На территории Нижневартовского района расположены 12 пунктов обогрева для автолюбителей. Шесть станций оборудованы на дороге Нижневартовск — Радужный, по одному — на трассе в Сургут и в Зайцевой речке, четыре — на нефтяных месторождениях или по пути следования к ним», — сообщил официальный портал района.
В морозы водители могут остановиться и согреться в следующих пунктах:
- 118-й км автодороги Нижневартовск — Тюменское месторождение
- озеро Кымыл, Самотлорское месторождение
- 22-й км Самотлорской автодороги
- 206-й км трассы Нижневартовск — Сургут
- 41-й км автодороги Нижневартовский КСП-5
- поселок Зайцева Речка, ул. Дружбы, д. 19
- 22-й, 43-й, 45-й, 62-й, 78-й, 79-й км автодороги дороги Нижневартовск — Радужный
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