В ХМАО назвали самое дешевое время аренды загородного дома для новогодней вечеринки

В ХМАО аренда дома перед Новым годом обойдется дешевле всего в середине декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгоднее всего аренда дома перед Новым годом в ХМАО обойдется до 20 декабря Фото:

Дешевле всего аренда загородного дома перед Новым годом в ХМАО обойдется до 20 чисел декабря. После этого стоимость съемной недвижимости для корпоратива или праздничной вечеринки вырастает в полтора раза. О тенденции URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов.

«У большинства арендодателей одинаково после 20 декабря цены взлетают. До этого времени стоимость более приемлемая и расценки, в принципе, обычные. К новогодним праздникам примерно в полтора раза они поднимают цены», — рассказал журналисту агентства Кравцов.

Стоимость загородной аренды в Сургуте сейчас стоит от четырех до 30 тысяч рублей в сутки, согласно данным сервиса «Авито Недвижимость». В Нижневартовске и Ханты-Мансийске тем временем диапазон цен другой. Суточная стоимость здесь начинается с семи тысяч, а самые дорогие объекты стоят 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах региона для покупки загородного дома. Тогда в топе самых привлекательных югорских городов оказался Сургут.

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Дешевле всего аренда загородного дома перед Новым годом в ХМАО обойдется до 20 чисел декабря. После этого стоимость съемной недвижимости для корпоратива или праздничной вечеринки вырастает в полтора раза. О тенденции URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «У большинства арендодателей одинаково после 20 декабря цены взлетают. До этого времени стоимость более приемлемая и расценки, в принципе, обычные. К новогодним праздникам примерно в полтора раза они поднимают цены», — рассказал журналисту агентства Кравцов. Стоимость загородной аренды в Сургуте сейчас стоит от четырех до 30 тысяч рублей в сутки, согласно данным сервиса «Авито Недвижимость». В Нижневартовске и Ханты-Мансийске тем временем диапазон цен другой. Суточная стоимость здесь начинается с семи тысяч, а самые дорогие объекты стоят 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах региона для покупки загородного дома. Тогда в топе самых привлекательных югорских городов оказался Сургут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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