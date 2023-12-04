В ХМАО назвали самое дешевое время аренды загородного дома для новогодней вечеринки

В ХМАО аренда дома перед Новым годом обойдется дешевле всего в середине декабря

04 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Выгоднее всего аренда дома перед Новым годом в ХМАО обойдется до 20 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дешевле всего аренда загородного дома перед Новым годом в ХМАО обойдется до 20 чисел декабря. После этого стоимость съемной недвижимости для корпоратива или праздничной вечеринки вырастает в полтора раза. О тенденции URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «У большинства арендодателей одинаково после 20 декабря цены взлетают. До этого времени стоимость более приемлемая и расценки, в принципе, обычные. К новогодним праздникам примерно в полтора раза они поднимают цены», — рассказал журналисту агентства Кравцов. Стоимость загородной аренды в Сургуте сейчас стоит от четырех до 30 тысяч рублей в сутки, согласно данным сервиса «Авито Недвижимость». В Нижневартовске и Ханты-Мансийске тем временем диапазон цен другой. Суточная стоимость здесь начинается с семи тысяч, а самые дорогие объекты стоят 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах региона для покупки загородного дома. Тогда в топе самых привлекательных югорских городов оказался Сургут.

Дешевле всего аренда загородного дома перед Новым годом в ХМАО обойдется до 20 чисел декабря. После этого стоимость съемной недвижимости для корпоратива или праздничной вечеринки вырастает в полтора раза. О тенденции URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «У большинства арендодателей одинаково после 20 декабря цены взлетают. До этого времени стоимость более приемлемая и расценки, в принципе, обычные. К новогодним праздникам примерно в полтора раза они поднимают цены», — рассказал журналисту агентства Кравцов. Стоимость загородной аренды в Сургуте сейчас стоит от четырех до 30 тысяч рублей в сутки, согласно данным сервиса «Авито Недвижимость». В Нижневартовске и Ханты-Мансийске тем временем диапазон цен другой. Суточная стоимость здесь начинается с семи тысяч, а самые дорогие объекты стоят 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах региона для покупки загородного дома. Тогда в топе самых привлекательных югорских городов оказался Сургут.