03 декабря 2023

Аниматор из Сургута спел на одной сцене с лидером группы «Uma2rman»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, кристовский владимир, uma2rman
Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Проститься» с Владимиром Кристовским Фото:

Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Проститься» вместе с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским. Выступление состоялось в очередном выпуске музыкального шоу «Перепой звезду».

«Меня распирает от желания выступить на сцене», — заявил Мустяцэ в эфире на Первом канале. Ему предстояло посоревноваться с менеджером по продажам из Москвы Мамутом Усеиновым, при этом участники шоу пели вместе с рок-группой «Uma2rman». Хоть и большинство жюри проголосовали за москвича, сам Кристовский отдал свой голос за Мустяцэ.

Ранее Дмитрий Мустяцэ исполнил песню «Посмотри в глаза» вместе с телеведущей Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу «Перепой звезду». Известная сваха была одним из членов жюри, но захотела доказать, что поет не хуже блогерши Карины Кросс, которая выступила дуэтом с Мустяцэ.

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Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Проститься» вместе с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским. Выступление состоялось в очередном выпуске музыкального шоу «Перепой звезду». «Меня распирает от желания выступить на сцене», — заявил Мустяцэ в эфире на Первом канале. Ему предстояло посоревноваться с менеджером по продажам из Москвы Мамутом Усеиновым, при этом участники шоу пели вместе с рок-группой «Uma2rman». Хоть и большинство жюри проголосовали за москвича, сам Кристовский отдал свой голос за Мустяцэ. Ранее Дмитрий Мустяцэ исполнил песню «Посмотри в глаза» вместе с телеведущей Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу «Перепой звезду». Известная сваха была одним из членов жюри, но захотела доказать, что поет не хуже блогерши Карины Кросс, которая выступила дуэтом с Мустяцэ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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