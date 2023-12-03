Аниматор из Сургута спел на одной сцене с лидером группы «Uma2rman»

04 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Проститься» с Владимиром Кристовским Фото: Илья Московец © URA.RU Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Проститься» вместе с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским. Выступление состоялось в очередном выпуске музыкального шоу «Перепой звезду». «Меня распирает от желания выступить на сцене», — заявил Мустяцэ в эфире на Первом канале. Ему предстояло посоревноваться с менеджером по продажам из Москвы Мамутом Усеиновым, при этом участники шоу пели вместе с рок-группой «Uma2rman». Хоть и большинство жюри проголосовали за москвича, сам Кристовский отдал свой голос за Мустяцэ.



Ранее Дмитрий Мустяцэ исполнил песню «Посмотри в глаза» вместе с телеведущей Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу «Перепой звезду». Известная сваха была одним из членов жюри, но захотела доказать, что поет не хуже блогерши Карины Кросс, которая выступила дуэтом с Мустяцэ.

Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Проститься» вместе с лидером рок-группы «Uma2rman» Владимиром Кристовским. Выступление состоялось в очередном выпуске музыкального шоу «Перепой звезду». «Меня распирает от желания выступить на сцене», — заявил Мустяцэ в эфире на Первом канале. Ему предстояло посоревноваться с менеджером по продажам из Москвы Мамутом Усеиновым, при этом участники шоу пели вместе с рок-группой «Uma2rman». Хоть и большинство жюри проголосовали за москвича, сам Кристовский отдал свой голос за Мустяцэ. Ранее Дмитрий Мустяцэ исполнил песню «Посмотри в глаза» вместе с телеведущей Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу «Перепой звезду». Известная сваха была одним из членов жюри, но захотела доказать, что поет не хуже блогерши Карины Кросс, которая выступила дуэтом с Мустяцэ.