Компания олигарха Ситникова задолжала десятки тысяч рублей за услуги ЖКХ

С корпорации «Рост нефти и газа» взыскали почти 40 тысяч рублей долга

Судебные приказы вынесены в Арбитражном суде ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальные службы ЯНАО продолжают собирать недоимки по платежам с «Корпорации Рост нефти и газа», принадлежащей бизнесмену Олегу Ситникову. Судебные приказы вынесены в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Взыскать с „Корпорации Рост нефти и газа“ в пользу АО „Ямалкоммунэнерго“ задолженность в размере 32 105 рублей по договору за теплоснабжение за май, июнь, сентябрь этого года, пени в размере 6 370 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере одной тысячи рублей. Всего взыскать 39 475 рублей», — следует из материалов картотеки Арбитражного суда автономного округа.

Кроме этого, судебный приказ выдан взыскателю АО «Харп-энерго-газ», которому корпорация Ситникова не уплатила за коммунальные услуги 30 453 рубля. С должника взысканы также пеня и судебные расходы.

По данным интернет-сервисов, ООО «Корпорация Рост нефти и газа» зарегистрирована в мае 2002 года и занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Директор компании — Ольга Ситникова.

Связаться с представителями компании по телефону не удалось, на звонки корреспондента никто не ответил. Информация была запрошена по электронной почте, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная налоговая служба РФ подала иск в отношении гостиницы в Новом Уренгое (ЯНАО), входящую в структуры бизнесмена Олега Ситникова. Иск о банкротстве зарегистрирован в окружном Арбитражном суде.