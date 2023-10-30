30 октября 2023

Гостиницу опального олигарха Ситникова банкротят налоговики

В ЯНАО ФНС банкротит гостиницу «Уренгой», входящую в структуры Олега Ситникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая
ФНС подала иск в Арбитраж ЯНАО по банкротному делу в отношении гостиницы «Уренгой» Фото:

Федеральная налоговая служба РФ подала иск в отношении гостиницы в Новом Уренгое (ЯНАО), входящую в структуры бизнесмена Олега Ситникова. Иск о банкротстве зарегистрирован в окружном Арбитражном суде.

«ФНС России в качестве кредитора с одной стороны, обратилась в Арбитражный суд ЯНАО, чтобы взыскать долг в размере 2 миллионов 189 тысяч рублей. В качестве должника выступает ООО «Гостиница Уренгой», — следует из материалов картотеки Арбитражного суда ЯНАО. Иск зарегистрирован в окружном Арбитражном суде, но еще не принят к рассмотрению.

По данным платформы «Audit-It», одним из учредителей ООО «Гостиница «Уренгой» является бизнесмен Олег Ситников, обвиняемый в неуплате налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Гостиница расположена по адресу Сибирская, 71 и в настоящее время не работает.

Ранее URA.RU рассказало, что Ситников получил условный срок за сокрытие налогов, суд учел возврат большей части денежных средств. Активы бизнесмена были выставлены на продажу. Но у налоговых органов остались вопросы к предприятиям опального олигарха.

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Федеральная налоговая служба РФ подала иск в отношении гостиницы в Новом Уренгое (ЯНАО), входящую в структуры бизнесмена Олега Ситникова. Иск о банкротстве зарегистрирован в окружном Арбитражном суде. «ФНС России в качестве кредитора с одной стороны, обратилась в Арбитражный суд ЯНАО, чтобы взыскать долг в размере 2 миллионов 189 тысяч рублей. В качестве должника выступает ООО «Гостиница Уренгой», — следует из материалов картотеки Арбитражного суда ЯНАО. Иск зарегистрирован в окружном Арбитражном суде, но еще не принят к рассмотрению. По данным платформы «Audit-It», одним из учредителей ООО «Гостиница «Уренгой» является бизнесмен Олег Ситников, обвиняемый в неуплате налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Гостиница расположена по адресу Сибирская, 71 и в настоящее время не работает. Ранее URA.RU рассказало, что Ситников получил условный срок за сокрытие налогов, суд учел возврат большей части денежных средств. Активы бизнесмена были выставлены на продажу. Но у налоговых органов остались вопросы к предприятиям опального олигарха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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