В Тюмени за выходные выпала месячная норма осадков

Сугробы и гололед сковали тюменские улицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени после снегопада, который прошел на выходных, на дорогах и улицах образовались сугробы и гололед. Выпала месячная норма осадков: 21 мм снега при норме 25 мм. Для уборки города задействовали 608 единиц спецтехники и 620 дорожных рабочих. Как в Тюмени боролись с последствиями непогоды — в фоторепортаже URA.RU.

За прошедшие выходные в городе выпало 21 мм снега при норме 25 мм. Как передает фотокорреспондент URA.RU, уже с вечера воскресенья люди готовились к началу новой рабочей недели и ставили машины на автозапуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К утру тюменские дворы завалило снегом, поэтому выезд с парковки для автолюбителей превратился в настоящее приключение. Прежде, чем к нему приступить, автолюбителям предстояло дойти до своих машин по сугробам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А после тюменцам предстояло провести не один час в пробках, которые сковали город Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Снег убирали как днем, так и в ночное время. В первую очередь очищали центральные улицы и маршруты общественного транспорта. Также особое внимание уделялось тротуарам, остановкам и наземных пешеходным переходам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во всех микрорайонах города тюменцы могли встретить такие кучи снега. Исчезнуть из дворов они должны к 13 декабря, иначе управляющие компании ждет административная ответственность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Однако уборкой снега оказался недоволен мэр города Руслан Кухарук. Он поручил привлечь дополнительную технику и призвал не раскидывать реагенты «где попало» Фото: Денис Моргунов © URA.RU