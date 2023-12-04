Сугробы и гололед сковали тюменские улицы
В Тюмени после снегопада, который прошел на выходных, на дорогах и улицах образовались сугробы и гололед. Выпала месячная норма осадков: 21 мм снега при норме 25 мм. Для уборки города задействовали 608 единиц спецтехники и 620 дорожных рабочих. Как в Тюмени боролись с последствиями непогоды — в фоторепортаже URA.RU.
За прошедшие выходные в городе выпало 21 мм снега при норме 25 мм. Как передает фотокорреспондент URA.RU, уже с вечера воскресенья люди готовились к началу новой рабочей недели и ставили машины на автозапуск
К утру тюменские дворы завалило снегом, поэтому выезд с парковки для автолюбителей превратился в настоящее приключение. Прежде, чем к нему приступить, автолюбителям предстояло дойти до своих машин по сугробам
А после тюменцам предстояло провести не один час в пробках, которые сковали город
Снег убирали как днем, так и в ночное время. В первую очередь очищали центральные улицы и маршруты общественного транспорта. Также особое внимание уделялось тротуарам, остановкам и наземных пешеходным переходам
Во всех микрорайонах города тюменцы могли встретить такие кучи снега. Исчезнуть из дворов они должны к 13 декабря, иначе управляющие компании ждет административная ответственность
Однако уборкой снега оказался недоволен мэр города Руслан Кухарук. Он поручил привлечь дополнительную технику и призвал не раскидывать реагенты «где попало»
К сожалению, снегопад, метель и заносы на дорогах будут преследовать тюменцев всю неделю. Также ожидаются морозы до -38 градусов, поэтому горожанам рекомендуют быть осторожнее
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