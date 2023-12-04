Тюменские подростки начали подражать героям сериала «Слово пацана»

На улицах Тюмени появились рисунки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подростки начали рисовать на улицах Тюмени знаки «принадлежности к районам», подражая героям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что Роскомнадзор займется проверкой указанного сериала на соответствие традиционным ценностям.

«Я живу в микрорайоне КПД. На прошлой неделе стал замечать, что на старых гаражах возле моего дома появился странный рисунок: аббревиатура ККТ, а рядом корона. Мой сын подросток сказал, что это обозначает „КПД — короли Тюмени. Это подражание казанским молодежным группировкам. Об этих надписях подробно рассказывается в сериале ‚Слово пацана‘, — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

По словам горожан, похожие рисунки появились в центре Тюмени. Также их можно найти в заречной части города.

Онлайн-премьера российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября. Зрители высоко оценили работу режиссера Жоры Крыжовникова. По данным на 4 декабря, картина занимает четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска».

Однако многие критикуют сериал. Например, 29 ноября омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что сериал романтизирует бандитизм в глазах молодежи, поэтому должен быть запрещен на территории страны.