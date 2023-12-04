Тюменские подростки начали подражать героям сериала «Слово пацана»

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На улицах Тюмени появились рисунки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото:

Подростки начали рисовать на улицах Тюмени знаки «принадлежности к районам», подражая героям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что Роскомнадзор займется проверкой указанного сериала на соответствие традиционным ценностям.

«Я живу в микрорайоне КПД. На прошлой неделе стал замечать, что на старых гаражах возле моего дома появился странный рисунок: аббревиатура ККТ, а рядом корона. Мой сын подросток сказал, что это обозначает „КПД — короли Тюмени. Это подражание казанским молодежным группировкам. Об этих надписях подробно рассказывается в сериале ‚Слово пацана‘, — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

По словам горожан, похожие рисунки появились в центре Тюмени. Также их можно найти в заречной части города.

Онлайн-премьера российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября. Зрители высоко оценили работу режиссера Жоры Крыжовникова. По данным на 4 декабря, картина занимает четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска».

Однако многие критикуют сериал. Например, 29 ноября омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что сериал романтизирует бандитизм в глазах молодежи, поэтому должен быть запрещен на территории страны.

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Подростки начали рисовать на улицах Тюмени знаки «принадлежности к районам», подражая героям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что Роскомнадзор займется проверкой указанного сериала на соответствие традиционным ценностям. «Я живу в микрорайоне КПД. На прошлой неделе стал замечать, что на старых гаражах возле моего дома появился странный рисунок: аббревиатура ККТ, а рядом корона. Мой сын подросток сказал, что это обозначает „КПД — короли Тюмени. Это подражание казанским молодежным группировкам. Об этих надписях подробно рассказывается в сериале ‚Слово пацана‘, — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. По словам горожан, похожие рисунки появились в центре Тюмени. Также их можно найти в заречной части города. Онлайн-премьера российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября. Зрители высоко оценили работу режиссера Жоры Крыжовникова. По данным на 4 декабря, картина занимает четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». Однако многие критикуют сериал. Например, 29 ноября омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что сериал романтизирует бандитизм в глазах молодежи, поэтому должен быть запрещен на территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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