В ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистом ветром

Морозы, пришедшие в ХМАО в выходные, усилятся до -40 °С. Окружной Гидрометцентр сообщил, что в холода будет дуть шквалистый ветер до 14 м/с.
«В ХМАО 5 декабря температура ночью -25,-30 °С, при прояснениях до -40 °С, днем в разных районах от -18 до -32 °С. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с», — указано в прогнозе синоптиков.
Морозы до 40 °С по ночам будут держаться всю неделю. Во вторник температура в разных районах округа — от -25 до -37°С, местами ожидаются порывы ветра до 13 м/с. В среду ночью столбик термометра упадет до -43, днем по округу от -29 до -40 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в выходные в ХМАО пришли 30-градусные морозы. В крупнейших городах округа — Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — прошел снег.
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