03 декабря 2023
02 декабря 2023

В ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистом ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы, пришедшие в ХМАО, усилятся до -40 градусов Фото:

Морозы, пришедшие в ХМАО в выходные, усилятся до -40 °С. Окружной Гидрометцентр сообщил, что в холода будет дуть шквалистый ветер до 14 м/с.

«В ХМАО 5 декабря температура ночью -25,-30 °С, при прояснениях до -40 °С, днем в разных районах от -18 до -32 °С. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с», — указано в прогнозе синоптиков.

Морозы до 40 °С по ночам будут держаться всю неделю. Во вторник температура в разных районах округа — от -25 до -37°С, местами ожидаются порывы ветра до 13 м/с. В среду ночью столбик термометра упадет до -43, днем по округу от -29 до -40 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в выходные в ХМАО пришли 30-градусные морозы. В крупнейших городах округа — Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — прошел снег.

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Морозы, пришедшие в ХМАО в выходные, усилятся до -40 °С. Окружной Гидрометцентр сообщил, что в холода будет дуть шквалистый ветер до 14 м/с. «В ХМАО 5 декабря температура ночью -25,-30 °С, при прояснениях до -40 °С, днем в разных районах от -18 до -32 °С. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с», — указано в прогнозе синоптиков. Морозы до 40 °С по ночам будут держаться всю неделю. Во вторник температура в разных районах округа — от -25 до -37°С, местами ожидаются порывы ветра до 13 м/с. В среду ночью столбик термометра упадет до -43, днем по округу от -29 до -40 градусов. Ранее URA.RU писало, что в выходные в ХМАО пришли 30-градусные морозы. В крупнейших городах округа — Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — прошел снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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