Челябинская лыжница сбежала от убийцы 70-летней пенсионерки

До убийства подозреваемый целый день приставал к проходим и ломился в подъезды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница поселка Потанино под Челябинском смогла убежать от преследовавшего ее мужчины, который после этого зарезал 70-летнюю пенсионерку. Только что освободившийся из колонии уголовник приставал к ней на стадионе, где Светлана каталась на лыжах.

«Он остановился, спрашивал про спорт, про лыжи. Один круг он прошел рядом, в конце начал приобнимать, я ему сказала, чтобы он шел куда ему нужно, и на второй круг поехала. Он пересек стадион и остановился на лыжне, с целью встретить меня. Я рванула по диагонали, к свету катка, набирая номер мужа, а этот мужчина побежал мне наперерез. Он почти догнал меня, но услышав мой разговор с мужем, ушел назад», — цитирует женщину издание 74.Ru.

По словам Светланы, уже дома они с супругом обсудили произошедшее, но не приняли его всерьез. Лишь потом они узнали, что в тот же вечер, 1 декабря, пристававший к ней человек убил пенсионерку на Театральной улице. Об этом Светлане сообщили полицейские на следующий день, опрашивая как свидетеля по делу.

Окровавленное тело женщины обнаружили на улице прохожие. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого, который 1 декабря освободился из колонии в Копейске. В тот же день он приставал к Светлане и другим жителям поселка, также его видели дергающим двери припаркованных возле домов автомобилей. Копейский суд 3 декабря отправил его в СИЗО на два месяца.