В Екатеринбурге прошел первый новогодний корпоратив крупной компании. Фото, видео

В «Сима-ленде» устроили новогодний корпоратив

05 декабря 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Симановскому подарили медитирующего маленького монаха Фото предоставлено компанией «Сима-ленд» «Сима-ленд» отметил новогодний корпоратив первым среди крупных компаний Екатеринбурга. На нем любимый отдел бизнесмена Андрея Симановского повторил флешмоб с концерта певца Shaman и вручил своему руководителю уникальный подарок. «Корпоратив численностью 300 человек прошел в минувшие выходные в отделе „Разработок“, который особенно любит и ценит Андрей Моисеевич [Симановский]. Он лично побывал на торжестве и получил подарок от своих работников — статуэтку маленького медитирующего монах со звездой и скипетром в королевском одеянии. Она выполнена в единственном экземпляре», — рассказали URA.RU в компании. Симановский поблагодарил своих сотрудников, а после посетил флешмоб, который ранее наделал шуму среди иностранцев в соцсетях. Девушки и молодые люди вновь решили хором исполнить песню «Я русский» артиста Shaman. Также на корпоративе отметили самых успешных работников уходящего года. Как пояснили организаторы мероприятия, это не последний корпоратив, который предстоит провести в «Сима-ленде». Примерно 29 декабря все отделы компании соберутся в главном зале, где перед работниками выступят исполнители Григорий Лепс и ANNA ASTI. Также ожидается, что тусовку посетят VIP-гости, но их имена и количество еще определяются. Так выглядит маленький монах, которого подарили Андрею Симановскому Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

«Сима-ленд» отметил новогодний корпоратив первым среди крупных компаний Екатеринбурга. На нем любимый отдел бизнесмена Андрея Симановского повторил флешмоб с концерта певца Shaman и вручил своему руководителю уникальный подарок. «Корпоратив численностью 300 человек прошел в минувшие выходные в отделе „Разработок“, который особенно любит и ценит Андрей Моисеевич [Симановский]. Он лично побывал на торжестве и получил подарок от своих работников — статуэтку маленького медитирующего монах со звездой и скипетром в королевском одеянии. Она выполнена в единственном экземпляре», — рассказали URA.RU в компании. Симановский поблагодарил своих сотрудников, а после посетил флешмоб, который ранее наделал шуму среди иностранцев в соцсетях. Девушки и молодые люди вновь решили хором исполнить песню «Я русский» артиста Shaman. Также на корпоративе отметили самых успешных работников уходящего года. Как пояснили организаторы мероприятия, это не последний корпоратив, который предстоит провести в «Сима-ленде». Примерно 29 декабря все отделы компании соберутся в главном зале, где перед работниками выступят исполнители Григорий Лепс и ANNA ASTI. Также ожидается, что тусовку посетят VIP-гости, но их имена и количество еще определяются.