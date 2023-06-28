Пользователи Twitter восхищаются видео с концерта Shaman в «Сима-ленде»

Shaman выступал в «Сима-ленде» перед 23 февраля Фото: Московец Илья © URA.RU

Twitter взорвало видео с концертом певца Shaman в екатеринбургской компании «Сима-ленд». Выступление прошло в феврале 2023 года, и собрало пять тысяч человек. Иностранцы в соцсети восхищаются красотой русских девушек, патриотизмом екатеринбуржцев, шутят об ушедшем из России McDonald’s и удивляются отсутствию трансгендеров и ЛГБТ на мероприятии.

«Русские женщины выглядят в 100 раз лучше, чем американки. И это соотношение увеличивается с каждым днем. Но США живут в своем собственном иллюзорном пузыре, неспособные к саморефлексии», — написал один из интернет-пользователей.

Другой юзер также отметил красоту россиянок. «Россия прекрасная. Где женщины — это женщины, нет татуировок, пирсинга, трансов, ЛГБТ, лесбиянок с радужными флагами, показывающих свои гениталии детям, мастэктомии, кастрации физиологической или химической, ожирения и т. д.», — заметил иностранец.

Некоторые удивляются, что, судя по видео, в России вообще нет полных людей. «McDonald’s выгнали из России больше года назад. Посмотрите на результаты», — ответил на это замечание другой иностранец. Также пользователи Twitter отмечают, что песня Shaman пользуется популярностью в России, а западная пропаганда коверкает российскую действительность.

«„Я — русский“ — это самый большой хит в России прямо сейчас. В это время западные СМИ хотят, чтобы мы верили, что Владимир Путин становится менее популярным», — прокомментировал видео другой юзер. Кто-то из американцев даже предлагает сделать ответное видео, «когда Трамп вернется».

При этом многие иностранцы уверены, что видео снято во время выпускного «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. На деле выступление певца Shaman прошло в «Сима-ленде» в преддверии Дня защитника Отечества в 2023 году. Как пояснили URA.RU сотрудники компании, концерт был действительно масштабным и запоминающимся.

«Мы пели нашей большой и дружной командой эту духоподъемную песню и чувствовали настоящее единение. Концерт останется в памяти навсегда», — поделилась впечатлениями одна из участниц концерта. «Энергетика была сумасшедшая — пять тысяч человек поют песню „Я — русский“. В тот день я испытывал большую гордость за то, что живу в России — работаю и самореализовываюсь среди красивых и умных людей», — рассказал сотрудник, который посетил концерт Shaman.

Иностранцы шутят, что уход McDonald’s из России пошел гражданам только на пользу — все выглядят здоровыми и стройными Скриншоты из соцсети Twitter

Некоторые замечают, что россияне выглядят счастливыми, хотя СМИ Запада и НАТО предрекают России конец Скриншоты из соцсети Twitter

Также западных пользователей восхищает, что на мероприятии отсутствуют трансгендеры и ЛГБТ Скриншоты из соцсети Twitter