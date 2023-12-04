Пользователи «ВКонтакте» потеряли доступ к материалам в сообществе группы «Тату»

04 декабря 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Посты сообщества группы «Тату» во «Вконтакте» оказались заблокированными, пишет «Фонтанка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователям был заблокирован доступ к материалам в сообществе группы «Тату» в социальной сети «Вконтакте». Вечером 4 декабря стена, фото- и видеоальбомы группы стали недоступны для всех пользователей. «Это стена Шредингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — передает сообщение в группе издание «Фонтанка». Там добавили, что с 4 декабря все пользователи были лишены доступа к стене, фото- и видеоальбомам данной группы. Блокировка сообщества «Тату» произошла после признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией, оно было запрещено в России. Одним из первых под действие нового закона попал клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». Суд усмотрел в ролике демонстрацию нетрадиционных отношений, само видео пропало. А музыкальный канал AIVA был оштрафован на полмиллиона рублей. Также мультфильм My Little Pony получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске», предположительно, за то, что у одного из персонажа радужные грива и хвост.

Пользователям был заблокирован доступ к материалам в сообществе группы «Тату» в социальной сети «Вконтакте». Вечером 4 декабря стена, фото- и видеоальбомы группы стали недоступны для всех пользователей. «Это стена Шредингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — передает сообщение в группе издание «Фонтанка». Там добавили, что с 4 декабря все пользователи были лишены доступа к стене, фото- и видеоальбомам данной группы. Блокировка сообщества «Тату» произошла после признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией, оно было запрещено в России. Одним из первых под действие нового закона попал клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». Суд усмотрел в ролике демонстрацию нетрадиционных отношений, само видео пропало. А музыкальный канал AIVA был оштрафован на полмиллиона рублей. Также мультфильм My Little Pony получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске», предположительно, за то, что у одного из персонажа радужные грива и хвост.