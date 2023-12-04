Пользователи «ВКонтакте» потеряли доступ к материалам в сообществе группы «Тату»

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Посты сообщества группы «Тату» во «Вконтакте» оказались заблокированными, пишет «Фонтанка» Фото:

Пользователям был заблокирован доступ к материалам в сообществе группы «Тату» в социальной сети «Вконтакте». Вечером 4 декабря стена, фото- и видеоальбомы группы стали недоступны для всех пользователей.

«Это стена Шредингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — передает сообщение в группе издание «Фонтанка». Там добавили, что с 4 декабря все пользователи были лишены доступа к стене, фото- и видеоальбомам данной группы.

Блокировка сообщества «Тату» произошла после признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией, оно было запрещено в России. Одним из первых под действие нового закона попал клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». Суд усмотрел в ролике демонстрацию нетрадиционных отношений, само видео пропало. А музыкальный канал AIVA был оштрафован на полмиллиона рублей. Также мультфильм My Little Pony получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске», предположительно, за то, что у одного из персонажа радужные грива и хвост.

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Пользователям был заблокирован доступ к материалам в сообществе группы «Тату» в социальной сети «Вконтакте». Вечером 4 декабря стена, фото- и видеоальбомы группы стали недоступны для всех пользователей. «Это стена Шредингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — передает сообщение в группе издание «Фонтанка». Там добавили, что с 4 декабря все пользователи были лишены доступа к стене, фото- и видеоальбомам данной группы. Блокировка сообщества «Тату» произошла после признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией, оно было запрещено в России. Одним из первых под действие нового закона попал клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». Суд усмотрел в ролике демонстрацию нетрадиционных отношений, само видео пропало. А музыкальный канал AIVA был оштрафован на полмиллиона рублей. Также мультфильм My Little Pony получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске», предположительно, за то, что у одного из персонажа радужные грива и хвост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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