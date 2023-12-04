В Тюмени открыли новые съезды с улицы Мельникайте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Тюмень
Два съезда и пешеходный переход заработали 4 декабря Фото:

В Тюмени открыли два съезда с развязки улиц Мельникайте — Хабаровская, а также переход для пешеходов. Полностью работы по объекту планируют завершить в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал главный энергетик «Управления автомобильных дорог» Илья Ходырев.

«Открыли два дополнительных съезда развязки Мельникайте — улица Хабаровская, каждый по 300 метров. Это уже три четверти развязки, остается два недостроенных съезда. По одному из новых съездов можно подняться с улицы Дамбовской и уехать в сторону Дружбы. По другому по прямому ходу с Мельникайте уехать в сторону Одесской по улице Дамбовской. Заработал и пешеходный переход», — рассказал собеседник URA.RU.

По словам специалиста, строительство объекта не обходится без сложностей. Он возводится в старой части Тюмени. Основная проблема — изъятие земельных участков, розыск их собственников и оформление земель, которые должным образом не зарегистрированы. Полностью движение по развязке планируют запустить к середине 2024 года.

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В Тюмени открыли два съезда с развязки улиц Мельникайте — Хабаровская, а также переход для пешеходов. Полностью работы по объекту планируют завершить в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал главный энергетик «Управления автомобильных дорог» Илья Ходырев. «Открыли два дополнительных съезда развязки Мельникайте — улица Хабаровская, каждый по 300 метров. Это уже три четверти развязки, остается два недостроенных съезда. По одному из новых съездов можно подняться с улицы Дамбовской и уехать в сторону Дружбы. По другому по прямому ходу с Мельникайте уехать в сторону Одесской по улице Дамбовской. Заработал и пешеходный переход», — рассказал собеседник URA.RU. По словам специалиста, строительство объекта не обходится без сложностей. Он возводится в старой части Тюмени. Основная проблема — изъятие земельных участков, розыск их собственников и оформление земель, которые должным образом не зарегистрированы. Полностью движение по развязке планируют запустить к середине 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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