Два съезда и пешеходный переход заработали 4 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени открыли два съезда с развязки улиц Мельникайте — Хабаровская, а также переход для пешеходов. Полностью работы по объекту планируют завершить в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал главный энергетик «Управления автомобильных дорог» Илья Ходырев.

«Открыли два дополнительных съезда развязки Мельникайте — улица Хабаровская, каждый по 300 метров. Это уже три четверти развязки, остается два недостроенных съезда. По одному из новых съездов можно подняться с улицы Дамбовской и уехать в сторону Дружбы. По другому по прямому ходу с Мельникайте уехать в сторону Одесской по улице Дамбовской. Заработал и пешеходный переход», — рассказал собеседник URA.RU.

По словам специалиста, строительство объекта не обходится без сложностей. Он возводится в старой части Тюмени. Основная проблема — изъятие земельных участков, розыск их собственников и оформление земель, которые должным образом не зарегистрированы. Полностью движение по развязке планируют запустить к середине 2024 года.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU