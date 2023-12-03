Уральские дорожники продлили ограничение на проезд по курганской трассе

04 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Ограничения на движение на участке трассы продлены до 4 декабря 22 часов по местному времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области продлили ограничение на движение некоторых видов транспорта из-за погоды. Там ожидаются метели, сильный ветер, гололед и мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 16 м/с, гололедные явления, метели) 4 декабря с 15 часов по местному времени продляется временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочное время окончания ограничения движения 4 декабря 22 часов по местному времени», — предупредила пресс-служба. Ограничены в движении по трассе пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт и легковые такси. Время, когда ограничения будут сняты, может быть изменено из-за неблагоприятной погоды. С дежурно-диспетчерской службой ФКУ УПРДОР «Южный Урал» можно связаться по круглосуточному телефону — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram). У дежурного диспетчера можно узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях.

На участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области продлили ограничение на движение некоторых видов транспорта из-за погоды. Там ожидаются метели, сильный ветер, гололед и мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 16 м/с, гололедные явления, метели) 4 декабря с 15 часов по местному времени продляется временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочное время окончания ограничения движения 4 декабря 22 часов по местному времени», — предупредила пресс-служба. Ограничены в движении по трассе пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт и легковые такси. Время, когда ограничения будут сняты, может быть изменено из-за неблагоприятной погоды. С дежурно-диспетчерской службой ФКУ УПРДОР «Южный Урал» можно связаться по круглосуточному телефону — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram). У дежурного диспетчера можно узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях.