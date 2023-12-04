В МУП Златоуста пришли силовики

В работе руководителей МУП усмотрели признаки двух преступлений Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Работой МУП «Автохозяйство» Златоуста (Челябинская область) заинтересовались силовики. Полицейские усмотрели признаки преступлений по двум статья Уголовного кодекса — подлогу и превышению служебных полномочий. Как URA.RU рассказала сотрудница предприятия Олеся Гусева, об этом сообщил начальник отдела по противодействию коррупции Главного управления МВД России по региону Илья Макаров.

«Ваше обращение, поступившее из приемной президента РФ в Челябинской области от 19.10.2023 года по факту возможных противоправных действий должностных лиц МУП „Автохозяйство“, заключающихся в фальсификации путевых листов и иных служебных документов по выходу в рейс неисправных либо списанных трамваев, рассмотрено. В действиях администрации, возможно, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьями 286, 292 УК РФ», — заявил Макаров.

На территории предприятия полицейские провели проверку. Как Гусева отметила URA.RU, руководство постаралось скрыть от полиции ряд документов, в частности, книгу поезда. Из журнала видно, что вагоны № 14, 23 и 117 не выходят на линию, хотя по документам они на ходу, и бюджетные средства для их работы выделяются. Гусева рассказала, что если прежде на линию выпускали 21 вагон, то теперь 11 — 13. Новый транспорт не используется, поскольку некому вести текущие ремонты.

«Очень высокая текучесть кадров. Должно работать четыре бригады по пять путейцев в каждой. Фактически в бригадах, в лучшем случае, три человека. Бывает, что ночью работает один, который физически не может очистить все линии. Поэтому несколько дней предприятие не могло запустить трамвайное движение в район метзавода и железнодорожного вокзала», — рассказала Гусева.

По словам собеседницы URA.RU, чистить пути теперь заставляют водителей. В результате в первые дни снегопада вагоновожатые работали по суткам. Трудовая инспекция выявила грубые нарушения. При графике «два дня через два» водителям приходится работать «три через один» с переработками на сменах. Людей запугивают: перед визитом представителей прокуратуры сотрудников обзвонили, приказав либо выступить против Гусевой, либо заявить, что претензий к руководству нет. Большинство на встречу решило не приходить, другим о визите проверяющих не сообщили.

«Со стороны правоохранительных органов ведется проверка. Администрация и МУП „Автохозяйство“, со своей стороны, оказывают содействие», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Встречался ли мэр Максим Пекарский с коллективом, чтобы выслушать пожелания, в муниципалитете говорить не стали. Гусева рассказала, что руководство города в ответ на жалобу сотрудников на невыносимые условия труда, поданную главе СКР Александру Бастрыкину, никаких встреч не проводило.