Состав думы Салехарда обновится больше, чем наполовину

04 декабря 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Только треть членов фракции «Единой России» планируют выдвигаться в гордуму повторно Фото: Илья Московец © URA.RU В сентябре 2024 года состав городской думы Салехарда может быть обновлен более, чем на половину. Как рассказали источники URA.RU политблоке ЯНАО, консультации по данному вопросу пока не начинались, но сама идея обсуждалась. «На выборах в городскую думу Салехарда в 2024 году будут заявлены новые кандидаты, состав фракции „Единой России“ планируется серьезно обновить. Из действующего состава планирует сохранить мандаты примерно треть партийцев», — рассказали инсайдеры. По словам собеседников, другие политические объединения также намерены участвовать в выборах с думы окружной столицы. В связи с этим изменения будут значительными. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев по данному вопросу. По словам собеседников, такой сценарий вполне возможен, однако о своих планах никто из депутатов-партийцев пока не заявлял.

В сентябре 2024 года состав городской думы Салехарда может быть обновлен более, чем на половину. Как рассказали источники URA.RU политблоке ЯНАО, консультации по данному вопросу пока не начинались, но сама идея обсуждалась. «На выборах в городскую думу Салехарда в 2024 году будут заявлены новые кандидаты, состав фракции „Единой России“ планируется серьезно обновить. Из действующего состава планирует сохранить мандаты примерно треть партийцев», — рассказали инсайдеры. По словам собеседников, другие политические объединения также намерены участвовать в выборах с думы окружной столицы. В связи с этим изменения будут значительными. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев по данному вопросу. По словам собеседников, такой сценарий вполне возможен, однако о своих планах никто из депутатов-партийцев пока не заявлял.