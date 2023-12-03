03 декабря 2023

Мэр из ХМАО устроил разнос подчиненной за табличку на двери кабинета. Фото

Главы Пыть-Яха сделал внушение начальнику отдела кадров за надпись на двери
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов избавляется от наследства прежнего мэра Александра Морозова Фото:

Новый мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов устроил разнос начальнику отдела кадров Яне Каримовой за фривольную табличку на двери ее кабинета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

На табличке указано, что пятница является неприемным днем для чиновников мэрии и «стучать, кричать и плакать бесполезно». Говорят, что объявление висело на двери на протяжении всех пяти лет работы прежнего градоначальника — Александре Морозове. Но Горбунов заставил табличку снять сразу, как только увидел.

«У начальницы отдела кадров Каримовой — муж является руководителем городской ГИБДД. Так что с ней предпочитали не ссориться. Тем более, что у Морозова госавтоинспекция забирала водительские права и ему пришлось через суд забирать удостоверение обратно. Горбунов во всю эту местную византийщину пока не вник и достаточно свободно принимает решения», — рассказал инсайдер.

Горбунов во время телефонного звонка журналиста агентства попросил отправить в адрес мэрии официальный запрос. На момент публикации материал ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что новый глава Пыть-Яха был избран на должность в ноябре. По слухам, Горбунов уже начал формировать свою команду на новом месте работы.

Табличка исчезла с дверей кабинета начальника отдела кадров мэрии Пыть-Яха Яны Каримовой
Табличка исчезла с дверей кабинета начальника отдела кадров мэрии Пыть-Яха Яны Каримовой
Фото:

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Новый мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов устроил разнос начальнику отдела кадров Яне Каримовой за фривольную табличку на двери ее кабинета. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. На табличке указано, что пятница является неприемным днем для чиновников мэрии и «стучать, кричать и плакать бесполезно». Говорят, что объявление висело на двери на протяжении всех пяти лет работы прежнего градоначальника — Александре Морозове. Но Горбунов заставил табличку снять сразу, как только увидел. «У начальницы отдела кадров Каримовой — муж является руководителем городской ГИБДД. Так что с ней предпочитали не ссориться. Тем более, что у Морозова госавтоинспекция забирала водительские права и ему пришлось через суд забирать удостоверение обратно. Горбунов во всю эту местную византийщину пока не вник и достаточно свободно принимает решения», — рассказал инсайдер. Горбунов во время телефонного звонка журналиста агентства попросил отправить в адрес мэрии официальный запрос. На момент публикации материал ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что новый глава Пыть-Яха был избран на должность в ноябре. По слухам, Горбунов уже начал формировать свою команду на новом месте работы.
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