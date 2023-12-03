Прокуратура проверит мэрию Первоуральска из-за отсутствия воды в городе

04 декабря 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Воды в домах первоуральцев нет третьи сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская прокуратура проверит администрацию Первоуральска на фоне многодневного отсутствия в домах горожан воды. Также сотрудников надзорного ведомства интересует местный «Водоканал». «Прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения муниципальным „Водоканалом“ и администрацией Первоуральского округа законодательства о водоснабжении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии», — сообщает пресс-служба ведомства. В муниципалитет из Екатеринбурга выехал сотрудник аппарата областной прокуратуры. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Предыдущая проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность». Установлено, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение.

Свердловская прокуратура проверит администрацию Первоуральска на фоне многодневного отсутствия в домах горожан воды. Также сотрудников надзорного ведомства интересует местный «Водоканал». «Прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения муниципальным „Водоканалом“ и администрацией Первоуральского округа законодательства о водоснабжении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии», — сообщает пресс-служба ведомства. В муниципалитет из Екатеринбурга выехал сотрудник аппарата областной прокуратуры. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Предыдущая проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность». Установлено, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение.