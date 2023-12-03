03 декабря 2023

Прокуратура проверит мэрию Первоуральска из-за отсутствия воды в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Воды в домах первоуральцев нет третьи сутки Фото:

Свердловская прокуратура проверит администрацию Первоуральска на фоне многодневного отсутствия в домах горожан воды. Также сотрудников надзорного ведомства интересует местный «Водоканал».

«Прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения муниципальным „Водоканалом“ и администрацией Первоуральского округа законодательства о водоснабжении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии», — сообщает пресс-служба ведомства.

В муниципалитет из Екатеринбурга выехал сотрудник аппарата областной прокуратуры. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Предыдущая проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность». Установлено, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение.

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Свердловская прокуратура проверит администрацию Первоуральска на фоне многодневного отсутствия в домах горожан воды. Также сотрудников надзорного ведомства интересует местный «Водоканал». «Прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения муниципальным „Водоканалом“ и администрацией Первоуральского округа законодательства о водоснабжении. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии», — сообщает пресс-служба ведомства. В муниципалитет из Екатеринбурга выехал сотрудник аппарата областной прокуратуры. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Предыдущая проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность». Установлено, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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