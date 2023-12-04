В Перми к новому году резко выросла стоимость коттеджей

Средняя стоимость частных домов — 8,7 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми за две недели с 16 по 30 ноября 2023 года подорожали частные дома. В преддверии нового года их стоимость выросла на 12,46%. Средняя цена коттеджа в черте города составляет 8,7 млн рублей. Такие данные следуют из динамики цен на сайте недвижимости Restate.

«В Перми с 16 по 30 ноября 2023 года стоимость дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 12,46%. Текущая цена объектов недвижимости выросла на 212,7 тысяч рублей и составляет 8,7 млн рублей», — говорится в исследовании аналитиков.

Стоимость покупки домов в Перми начинается от 557 тысяч рублей. За эту цену продавец предлагает участок площадью 500 соток, на котором расположен фундамент под дом. Самый дорогой коттедж обойдется в 35 млн рублей. Это будет двухэтажный дом с мансардой и цокольным этажом в сосновом лесу. Что же касается стоимости участков, то в преддверии новогодних праздников их цена также выросла. Прирост составил 5,85%. В среднем участки продают за 477 тысяч рублей за сотку, отмечают аналитики.

Ранее URA.RU рассказало, что на пермском горнолыжном курорте «Губаха» стали сдавать больше квартир и домов в аренду. При этом стоимость жилья не менялась с прошлого года.