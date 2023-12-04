В Перми к новому году резко выросла стоимость коттеджей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Загородный клуб "Белая лошадь". Екатеринбург, коттеджи, загородный клуб белая лошадь
Средняя стоимость частных домов — 8,7 млн рублей Фото:

В Перми за две недели с 16 по 30 ноября 2023 года подорожали частные дома. В преддверии нового года их стоимость выросла на 12,46%. Средняя цена коттеджа в черте города составляет 8,7 млн рублей. Такие данные следуют из динамики цен на сайте недвижимости Restate.

«В Перми с 16 по 30 ноября 2023 года стоимость дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 12,46%. Текущая цена объектов недвижимости выросла на 212,7 тысяч рублей и составляет 8,7 млн рублей», — говорится в исследовании аналитиков.

Стоимость покупки домов в Перми начинается от 557 тысяч рублей. За эту цену продавец предлагает участок площадью 500 соток, на котором расположен фундамент под дом. Самый дорогой коттедж обойдется в 35 млн рублей. Это будет двухэтажный дом с мансардой и цокольным этажом в сосновом лесу. Что же касается стоимости участков, то в преддверии новогодних праздников их цена также выросла. Прирост составил 5,85%. В среднем участки продают за 477 тысяч рублей за сотку, отмечают аналитики.

Ранее URA.RU рассказало, что на пермском горнолыжном курорте «Губаха» стали сдавать больше квартир и домов в аренду. При этом стоимость жилья не менялась с прошлого года.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми за две недели с 16 по 30 ноября 2023 года подорожали частные дома. В преддверии нового года их стоимость выросла на 12,46%. Средняя цена коттеджа в черте города составляет 8,7 млн рублей. Такие данные следуют из динамики цен на сайте недвижимости Restate. «В Перми с 16 по 30 ноября 2023 года стоимость дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 12,46%. Текущая цена объектов недвижимости выросла на 212,7 тысяч рублей и составляет 8,7 млн рублей», — говорится в исследовании аналитиков. Стоимость покупки домов в Перми начинается от 557 тысяч рублей. За эту цену продавец предлагает участок площадью 500 соток, на котором расположен фундамент под дом. Самый дорогой коттедж обойдется в 35 млн рублей. Это будет двухэтажный дом с мансардой и цокольным этажом в сосновом лесу. Что же касается стоимости участков, то в преддверии новогодних праздников их цена также выросла. Прирост составил 5,85%. В среднем участки продают за 477 тысяч рублей за сотку, отмечают аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что на пермском горнолыжном курорте «Губаха» стали сдавать больше квартир и домов в аренду. При этом стоимость жилья не менялась с прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...