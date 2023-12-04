На дорогах Тюмени образовались девятибалльные пробки. Скрин

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Снег. Тюмень
На нескольких улицах города работает спецтехника по уборке снега Фото:

Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.

«Тюмень, 16:40. Пробки — девять баллов из десяти», — сообщается в приложении.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Первомайская, Николая Чаплина и других.

Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Монтажников и на объездной. Помимо этого на дорогах ведутся на работы по уборке снега, что усложняет движение автомобилей.

Пробки в городе возникли из-за аварий и работы спецтехники по уборке снега
Пробки в городе возникли из-за аварий и работы спецтехники по уборке снега
Фото:

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Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10. «Тюмень, 16:40. Пробки — девять баллов из десяти», — сообщается в приложении. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Первомайская, Николая Чаплина и других. Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Монтажников и на объездной. Помимо этого на дорогах ведутся на работы по уборке снега, что усложняет движение автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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