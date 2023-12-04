На нескольких улицах города работает спецтехника по уборке снега
Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.
«Тюмень, 16:40. Пробки — девять баллов из десяти», — сообщается в приложении.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Первомайская, Николая Чаплина и других.
Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Монтажников и на объездной. Помимо этого на дорогах ведутся на работы по уборке снега, что усложняет движение автомобилей.
Пробки в городе возникли из-за аварий и работы спецтехники по уборке снега
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