На нескольких улицах города работает спецтехника по уборке снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.

«Тюмень, 16:40. Пробки — девять баллов из десяти», — сообщается в приложении.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Первомайская, Николая Чаплина и других.

Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах 50 лет Октября, Монтажников и на объездной. Помимо этого на дорогах ведутся на работы по уборке снега, что усложняет движение автомобилей.