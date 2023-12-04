В Тюмень приедет главная защитница российских детей

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова приедет в Тюмень 5 декабря

Детский омбудсмен откроет в Тюмени филиал Всероссийской организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 5 декабря будет работать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова 5 декабря будет работать в Тюмени. Она откроет региональное отделение „Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов“», — сообщает инфоцентр властей.

Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен вернула в Россию 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Дети от 4 до 16 лет находились на северо-востоке страны.