В Тюмень приедет главная защитница российских детей

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова приедет в Тюмень 5 декабря
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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кульберг алексей, малофеев константин, митрополит евгений, львова белова мария
Детский омбудсмен откроет в Тюмени филиал Всероссийской организации Фото:

В Тюмени 5 декабря будет работать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова 5 декабря будет работать в Тюмени. Она откроет региональное отделение „Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов“», — сообщает инфоцентр властей.

Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен вернула в Россию 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Дети от 4 до 16 лет находились на северо-востоке страны.

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В Тюмени 5 декабря будет работать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова 5 декабря будет работать в Тюмени. Она откроет региональное отделение „Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов“», — сообщает инфоцентр властей. Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен вернула в Россию 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Дети от 4 до 16 лет находились на северо-востоке страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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