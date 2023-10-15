Львова-Белова вернула в РФ 34 ребенка из Сирии

Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«При содействии Марии Львовой-Беловой 34 ребенка вернулись на родину», — уточнили в пресс-службе, предает РИА Новости. Отмечается, что дети в возрасте от 4 до 16 лет находились на северо-востоке Сирии в лагере беженцев. Они прибыли в Москву в ночь на 15 октября.

Россия также способствует вывозу детей из зоны спецоперации на Украине с целью их защиты. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это происходит совершенно легально. Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признает РФ, выдал в марте ордер на арест Путина и Львовой-Беловой за вывоз украинских детей с зоны боевых действий.