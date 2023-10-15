Львова-Белова вернула в РФ 34 ребенка из Сирии

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Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка Фото:

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«При содействии Марии Львовой-Беловой 34 ребенка вернулись на родину», — уточнили в пресс-службе, предает РИА Новости. Отмечается, что дети в возрасте от 4 до 16 лет находились на северо-востоке Сирии в лагере беженцев. Они прибыли в Москву в ночь на 15 октября.

Россия также способствует вывозу детей из зоны спецоперации на Украине с целью их защиты. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это происходит совершенно легально. Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признает РФ, выдал в марте ордер на арест Путина и Львовой-Беловой за вывоз украинских детей с зоны боевых действий.

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. «При содействии Марии Львовой-Беловой 34 ребенка вернулись на родину», — уточнили в пресс-службе, предает РИА Новости. Отмечается, что дети в возрасте от 4 до 16 лет находились на северо-востоке Сирии в лагере беженцев. Они прибыли в Москву в ночь на 15 октября. Россия также способствует вывозу детей из зоны спецоперации на Украине с целью их защиты. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это происходит совершенно легально. Международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признает РФ, выдал в марте ордер на арест Путина и Львовой-Беловой за вывоз украинских детей с зоны боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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