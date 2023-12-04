Путин впервые приехал на выставку «Россия»

Владимир Путин прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Выставка доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве.
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