Путин впервые приехал на выставку «Россия»

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ Фото:

Президент России Владимир Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Выставка доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве.

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Президент России Владимир Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Выставка доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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