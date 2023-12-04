Политика Путин впервые приехал на выставку «Россия» 04 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 + Владимир Путин прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Выставка доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве. Президент России Владимир Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Выставка доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям