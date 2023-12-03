Курганские водолазы подняли со дна Тобола труп рыбака

04 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Рыбак вышел на тонкий лед 3 декабря и провалился, его тело водолазы обнаружили 4 декабря (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водолазы подняли со дна реки Тобол тело утонувшего рыбака. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» во «ВКонтакте». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в СКР. «Водолазы „Поисково — спасательной службы“ подняли со дна реки Тобол тело утонувшего мужчины. Предупреждения помогут только тем, кто к ним прислушивается! Спасатели обращаются к гражданам: соблюдайте технику безопасности на водоемах, не выходите на лед», — указано в сообщении группы «Спасатели Кургана». В пресс-службе следственного комитета на запрос URA.RU ответили, что в настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела рыбака 1956 года рождения в реке Тобол в пригороде Кургана. «Установлено, что утром 3 декабря мужчина вышел на лед с целью рыбной ловли. По предварительным данным, рыбак провалился под лед. В результате проведенных поисковых мероприятий днем 4 декабря тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области. В ведомстве также просят жителей региона не выходить на тонкий лед.

Водолазы подняли со дна реки Тобол тело утонувшего рыбака. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» во «ВКонтакте». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в СКР. «Водолазы „Поисково — спасательной службы“ подняли со дна реки Тобол тело утонувшего мужчины. Предупреждения помогут только тем, кто к ним прислушивается! Спасатели обращаются к гражданам: соблюдайте технику безопасности на водоемах, не выходите на лед», — указано в сообщении группы «Спасатели Кургана». В пресс-службе следственного комитета на запрос URA.RU ответили, что в настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела рыбака 1956 года рождения в реке Тобол в пригороде Кургана. «Установлено, что утром 3 декабря мужчина вышел на лед с целью рыбной ловли. По предварительным данным, рыбак провалился под лед. В результате проведенных поисковых мероприятий днем 4 декабря тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области. В ведомстве также просят жителей региона не выходить на тонкий лед.