В Минфине рассказали о проблемах российских компаний после ухода иностранцев

Замминистра финансов Чебесков: компании РФ столкнулись с проблемами в управлении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Российские компании столкнулись с проблемами после ухода иностранцев, заявил Иван Чебесков Фото:

В российских компаниях возникли проблемы с корпоративным управлением при внедрении в них представителей менеджмента вместо иностранцев, которые ранее покинули свои руководящие должности. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

«Внедрение в советы директоров представителей менеджмента компании на места ушедших иностранцев нарушает правильное корпоративное управление», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что также эта ситуация создает конфликт интересов.

После начала СВО на Украине, иностранные специалисты, работавшие в советах директоров российских компаний, покинули свои должности. Некоторые из них, такие, как Эско Ахо, Надя Уэллс, Натали Брагински и Кристиан Керн, покинули составы наблюдательных советов «Сбера» и РЖД.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В российских компаниях возникли проблемы с корпоративным управлением при внедрении в них представителей менеджмента вместо иностранцев, которые ранее покинули свои руководящие должности. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «Внедрение в советы директоров представителей менеджмента компании на места ушедших иностранцев нарушает правильное корпоративное управление», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что также эта ситуация создает конфликт интересов. После начала СВО на Украине, иностранные специалисты, работавшие в советах директоров российских компаний, покинули свои должности. Некоторые из них, такие, как Эско Ахо, Надя Уэллс, Натали Брагински и Кристиан Керн, покинули составы наблюдательных советов «Сбера» и РЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...