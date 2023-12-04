В Минфине рассказали о проблемах российских компаний после ухода иностранцев

Замминистра финансов Чебесков: компании РФ столкнулись с проблемами в управлении

04 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Российские компании столкнулись с проблемами после ухода иностранцев, заявил Иван Чебесков Фото: Георгий Бергал © URA.RU В российских компаниях возникли проблемы с корпоративным управлением при внедрении в них представителей менеджмента вместо иностранцев, которые ранее покинули свои руководящие должности. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «Внедрение в советы директоров представителей менеджмента компании на места ушедших иностранцев нарушает правильное корпоративное управление», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что также эта ситуация создает конфликт интересов. После начала СВО на Украине, иностранные специалисты, работавшие в советах директоров российских компаний, покинули свои должности. Некоторые из них, такие, как Эско Ахо, Надя Уэллс, Натали Брагински и Кристиан Керн, покинули составы наблюдательных советов «Сбера» и РЖД.

В российских компаниях возникли проблемы с корпоративным управлением при внедрении в них представителей менеджмента вместо иностранцев, которые ранее покинули свои руководящие должности. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. «Внедрение в советы директоров представителей менеджмента компании на места ушедших иностранцев нарушает правильное корпоративное управление», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что также эта ситуация создает конфликт интересов. После начала СВО на Украине, иностранные специалисты, работавшие в советах директоров российских компаний, покинули свои должности. Некоторые из них, такие, как Эско Ахо, Надя Уэллс, Натали Брагински и Кристиан Керн, покинули составы наблюдательных советов «Сбера» и РЖД.