03 декабря 2023

В курганской «Единой России» депутатов призвали становиться блогерами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината "Велес". Курган, блогер, видео на телефон, съемка на телефон, видеоблогер, видео съемка
Бывший главред областной газеты заявила о важности активности курганских депутатов ЕР в соцсетях Фото:

Курганских депутатов «Единой России» призвали становится блогерами в преддверии выборов. Об этом во время выступления о социальных сетях на конференции ЕР заявила руководитель Петуховского (Курганская область) местного отделения партии Любовь Стряпихина, передает корреспондент URA.RU.

«Хочу затронуть также такую тему, как активность депутатского корпуса в соцсетях. „Не все наши депутаты родились блогерами“ — этот стереотип, конечно, со временем разрушится, но хотелось бы ускорить процесс. Перед выборами попробуем этот стереотип сломать», — заявила Стряпихина. С ее слов, идеальная модель активности народных избранников в соцсетях — это когда депутаты округов в группах муниципальных образований ведут тесную дискуссию по разным актуальным вопросам с подписчиками.

Также на конференции она поделилась своим опытом ведения соцсетей некоторых проектов, рассказав как ей удалось увеличить аудиторию и просмотры групп через репосты, активность и посты в соцсетях. Кроме этого, она вспомнила, как ранее на выборную кампанию были привлечены блогеры. Они несколько раз в день публиковали контент, который информировал жителей о проведении выборов.

Ранее URA.RU писало, что депутат курганской городской думы Анастасия Романович находилась в Москве на обучении по работе в социальных сетях. В медиацентре правительства столицы рассказывали, как эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них. Также ранее сообщалось, что главы Кургана и Шадринска Елена Ситникова и Антон Мокан открыли комментарии на своих страницах в «ВКонтакте». Ситникова заявляла, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», и оперативно реагировать на их вопросы.

Лидер местного отделения ЕР в Петуховском округе заявила о важности ведения соцсетей на конференции курганской ЕР
Лидер местного отделения ЕР в Петуховском округе заявила о важности ведения соцсетей на конференции курганской ЕР
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Курганских депутатов «Единой России» призвали становится блогерами в преддверии выборов. Об этом во время выступления о социальных сетях на конференции ЕР заявила руководитель Петуховского (Курганская область) местного отделения партии Любовь Стряпихина, передает корреспондент URA.RU. «Хочу затронуть также такую тему, как активность депутатского корпуса в соцсетях. „Не все наши депутаты родились блогерами“ — этот стереотип, конечно, со временем разрушится, но хотелось бы ускорить процесс. Перед выборами попробуем этот стереотип сломать», — заявила Стряпихина. С ее слов, идеальная модель активности народных избранников в соцсетях — это когда депутаты округов в группах муниципальных образований ведут тесную дискуссию по разным актуальным вопросам с подписчиками. Также на конференции она поделилась своим опытом ведения соцсетей некоторых проектов, рассказав как ей удалось увеличить аудиторию и просмотры групп через репосты, активность и посты в соцсетях. Кроме этого, она вспомнила, как ранее на выборную кампанию были привлечены блогеры. Они несколько раз в день публиковали контент, который информировал жителей о проведении выборов. Ранее URA.RU писало, что депутат курганской городской думы Анастасия Романович находилась в Москве на обучении по работе в социальных сетях. В медиацентре правительства столицы рассказывали, как эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них. Также ранее сообщалось, что главы Кургана и Шадринска Елена Ситникова и Антон Мокан открыли комментарии на своих страницах в «ВКонтакте». Ситникова заявляла, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», и оперативно реагировать на их вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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