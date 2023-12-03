В курганской «Единой России» депутатов призвали становиться блогерами. Фото

04 декабря 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Бывший главред областной газеты заявила о важности активности курганских депутатов ЕР в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганских депутатов «Единой России» призвали становится блогерами в преддверии выборов. Об этом во время выступления о социальных сетях на конференции ЕР заявила руководитель Петуховского (Курганская область) местного отделения партии Любовь Стряпихина, передает корреспондент URA.RU. «Хочу затронуть также такую тему, как активность депутатского корпуса в соцсетях. „Не все наши депутаты родились блогерами“ — этот стереотип, конечно, со временем разрушится, но хотелось бы ускорить процесс. Перед выборами попробуем этот стереотип сломать», — заявила Стряпихина. С ее слов, идеальная модель активности народных избранников в соцсетях — это когда депутаты округов в группах муниципальных образований ведут тесную дискуссию по разным актуальным вопросам с подписчиками. Также на конференции она поделилась своим опытом ведения соцсетей некоторых проектов, рассказав как ей удалось увеличить аудиторию и просмотры групп через репосты, активность и посты в соцсетях. Кроме этого, она вспомнила, как ранее на выборную кампанию были привлечены блогеры. Они несколько раз в день публиковали контент, который информировал жителей о проведении выборов. Ранее URA.RU писало, что депутат курганской городской думы Анастасия Романович находилась в Москве на обучении по работе в социальных сетях. В медиацентре правительства столицы рассказывали, как эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них. Также ранее сообщалось, что главы Кургана и Шадринска Елена Ситникова и Антон Мокан открыли комментарии на своих страницах в «ВКонтакте». Ситникова заявляла, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», и оперативно реагировать на их вопросы. Лидер местного отделения ЕР в Петуховском округе заявила о важности ведения соцсетей на конференции курганской ЕР Фото из профиля «ВКонтакте» Любовь Стряпихина; https://vk.com/strapihina45 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганских депутатов «Единой России» призвали становится блогерами в преддверии выборов. Об этом во время выступления о социальных сетях на конференции ЕР заявила руководитель Петуховского (Курганская область) местного отделения партии Любовь Стряпихина, передает корреспондент URA.RU. «Хочу затронуть также такую тему, как активность депутатского корпуса в соцсетях. „Не все наши депутаты родились блогерами“ — этот стереотип, конечно, со временем разрушится, но хотелось бы ускорить процесс. Перед выборами попробуем этот стереотип сломать», — заявила Стряпихина. С ее слов, идеальная модель активности народных избранников в соцсетях — это когда депутаты округов в группах муниципальных образований ведут тесную дискуссию по разным актуальным вопросам с подписчиками. Также на конференции она поделилась своим опытом ведения соцсетей некоторых проектов, рассказав как ей удалось увеличить аудиторию и просмотры групп через репосты, активность и посты в соцсетях. Кроме этого, она вспомнила, как ранее на выборную кампанию были привлечены блогеры. Они несколько раз в день публиковали контент, который информировал жителей о проведении выборов. Ранее URA.RU писало, что депутат курганской городской думы Анастасия Романович находилась в Москве на обучении по работе в социальных сетях. В медиацентре правительства столицы рассказывали, как эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них. Также ранее сообщалось, что главы Кургана и Шадринска Елена Ситникова и Антон Мокан открыли комментарии на своих страницах в «ВКонтакте». Ситникова заявляла, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», и оперативно реагировать на их вопросы.