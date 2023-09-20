Еще один курганский мэр разрешил жителям задавать вопросы в соцсети

20 сентября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Мэр Шадринска Антон Мокан открыл комментарии на своей странице во «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр второго по величине города Курганской области Шадринска Антон Мокан открыл комментарии на своей странице «ВКонтакте». Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницы региональных управленцев в соцсетях. «Вслед за мэром Кургана Ситниковой у Мокана тоже появилась возможность оставлять комментарии под постами, но пока что он не объявлял об этом жителям и подписчикам. Активности от шадринцев не наблюдается», — передает корреспондент. Страница мэра Шадринска существует примерно полтора года. Все это время доступ к комментированию записей Мокана был закрыт. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации города, чтобы разобраться в причинах открытия комментариев. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова заявила об открытии комментариев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она считает, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», а также позволит оперативно реагировать на их вопросы.

Мэр второго по величине города Курганской области Шадринска Антон Мокан открыл комментарии на своей странице «ВКонтакте». Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницы региональных управленцев в соцсетях. «Вслед за мэром Кургана Ситниковой у Мокана тоже появилась возможность оставлять комментарии под постами, но пока что он не объявлял об этом жителям и подписчикам. Активности от шадринцев не наблюдается», — передает корреспондент. Страница мэра Шадринска существует примерно полтора года. Все это время доступ к комментированию записей Мокана был закрыт. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации города, чтобы разобраться в причинах открытия комментариев. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова заявила об открытии комментариев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она считает, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», а также позволит оперативно реагировать на их вопросы.