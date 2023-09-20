Еще один курганский мэр разрешил жителям задавать вопросы в соцсети

Мэр второго по величине города Курганской области Шадринска Антон Мокан открыл комментарии на своей странице «ВКонтакте». Это заметил корреспондент URA.RU, который просматривал страницы региональных управленцев в соцсетях.
«Вслед за мэром Кургана Ситниковой у Мокана тоже появилась возможность оставлять комментарии под постами, но пока что он не объявлял об этом жителям и подписчикам. Активности от шадринцев не наблюдается», — передает корреспондент. Страница мэра Шадринска существует примерно полтора года. Все это время доступ к комментированию записей Мокана был закрыт.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации города, чтобы разобраться в причинах открытия комментариев. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова заявила об открытии комментариев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она считает, что это позволит «расширить возможности общения с гражданами», а также позволит оперативно реагировать на их вопросы.
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