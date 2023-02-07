07 февраля 2023

Курганский депутат уехала в Москву учиться у депутата Госдумы Хинштейна. Фото

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Заседание городской думы. Курган, романович анастасия
Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович уехала в Москву на обучение Фото:

Депутат курганской городской думы Анастасия Романович находится в Москве на экспертном совете «Политики новой волны», где на панельной сессии с депутатом Госдумы Хинштейном она училась работе в соцсетях. Об этом депутат написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня и завтра я в Москве — работаю и учусь. В медиацентре правительства столицы изучаем на экспертном совете, как еще эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них», — пишет Романович. Она присутствовала на дискуссии о работе депутатов с населением в социальных сетях. В панельной сессии участвовали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сардана Авксентьева, Ольга Занко, Сергей Алтухов и Станислав Наумов.

Хинштейн является председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям. На экспертном совете, организованным центром компетенций по интернет-коммуникациям «Диалог», он выступал в качестве эксперта.

Депутат Романович (слева) приехала в Москву на экспертный совет
Фото:

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Депутат курганской городской думы Анастасия Романович находится в Москве на экспертном совете «Политики новой волны», где на панельной сессии с депутатом Госдумы Хинштейном она училась работе в соцсетях. Об этом депутат написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня и завтра я в Москве — работаю и учусь. В медиацентре правительства столицы изучаем на экспертном совете, как еще эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них», — пишет Романович. Она присутствовала на дискуссии о работе депутатов с населением в социальных сетях. В панельной сессии участвовали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сардана Авксентьева, Ольга Занко, Сергей Алтухов и Станислав Наумов. Хинштейн является председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям. На экспертном совете, организованным центром компетенций по интернет-коммуникациям «Диалог», он выступал в качестве эксперта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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