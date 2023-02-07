Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович уехала в Москву на обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской городской думы Анастасия Романович находится в Москве на экспертном совете «Политики новой волны», где на панельной сессии с депутатом Госдумы Хинштейном она училась работе в соцсетях. Об этом депутат написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня и завтра я в Москве — работаю и учусь. В медиацентре правительства столицы изучаем на экспертном совете, как еще эффективнее работать с людьми, слышать запросы и отвечать на них», — пишет Романович. Она присутствовала на дискуссии о работе депутатов с населением в социальных сетях. В панельной сессии участвовали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сардана Авксентьева, Ольга Занко, Сергей Алтухов и Станислав Наумов.

Хинштейн является председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям. На экспертном совете, организованным центром компетенций по интернет-коммуникациям «Диалог», он выступал в качестве эксперта.